ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນສຳຄັນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກຜູ້ນຳທະຫານທີ່ເປັນປໍລະປັກ ອອກມາໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ ເພື່ອໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຄວາມປອດແກ່ໃນການຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳໄປຊ່ວຍປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ພວມດີ້ນຮົນທ່າມກາງການສູ້ລົບທີ່ພວມເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຢ້ຽມຢາມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ໃນຂົງເຂດເປັນເວລາສາມ ມື້ນີ້ ທ່ານມາຕິນ ກິຟຟິດ ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຮັບຜິດຊອບກິດຈະການມະນຸດສະທຳ ແລະການປະສານງານ ໃນການບັນເທົາທຸກສຸກເສີນກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຊາວຊູດານກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບໄພພິບັດຮ້າຍແຮງໃນດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ໃນການຖະແຫຼງຜ່ານທາງວີດີໂອ ຈາກເມືອງທ່າຊູດານ ທ່ານກຣິຟຟິດ ກ່າວວ່າ ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ພວກຜູ້ນຳຂອງພັກຝ່າຍທີ່ເປັນປໍລະປັກກັນໃນຊູດານອອກມາໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ ຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພະແນກການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກແກ່ພວກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກແລ້ວກ່ຽວກັບແຜນການເພື່ອຈັດສົ່ງສິ່ງຂອງໄປຍັງບ່ອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທ່ານຢາກໄດ້ຮັບ “ການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ແນ່ນອນແລະຈະແຈ້ງ ຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ ໂດຍພວກຜູ້ນຳທະຫານທັງສອງກຸ່ມ ສຳລັບປົກປ້ອງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ.”