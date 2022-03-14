ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນມີການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ, ມີການໂຈມຕີ 31 ຄັ້ງຕໍ່ ບ່ອນດູແລປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຖືກບັນທຶກໂດຍຜ່ານລະບົບຕິດຕາມການໂຈມຕີຕໍ່ສາທາລະນະສຸກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກຫລື SSA, ອີງຕາມບັນດາຫົວໜ້າ ກອງທຶນເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື UNICEF), ກອງທຶນປະຊາກອນ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະອົງການອະນາໄມໂລກ ຫລື WHO ກ່າວຢູ່ໃນ ຖະແຫຼງການຮ່ວມສະບັບນຶ່ງ.
"ການໂຈມຕີຕໍ່ພວກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ສຸດ - ແອນ້ອຍ, ເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງຖື ພາ ແລະຜູ້ທີ່ເຈັບປ່ວຍ ແລະເປັນພະຍາດຢູ່ແລ້ວ, ແລະພະນັກງານສາທາລະ ນະສຸກທີ່ເອົາຊີວິດຂອງຕົນເອງໄປສ່ຽງເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຄົນອື່ນໄວ້- ແມ່ນການກະ ທໍາທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ບໍ່ມີສາມັນສຳນຶກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການຢຸດຍິງໃນທັນທີ.
ໃນການໂຈມຕີ 24 ຄັ້ງທີ່ຖືກລາຍງານ ແມ່ນສະຖານທີ່ດູແລສຸຂະພາບໄດ້ຮັບ ຄວາມເສຍຫາຍຫຼືຖືກທໍາລາຍໃນຂະນະທີ່ 5 ກໍລະນີທີ່ລົດໂຮງໝໍຖືກທຳລາຍ. ທັງໝົດມີ 12 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍແລະ 34 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ອີງຕາມຖະແຫຼງ ການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
"ຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະພະນັກງານດູແລສຸຂະພາບຕ້ອງສາມາດ ຮັກສາການສະໜອງ ແລະເສີມສ້າງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນໄດ້ ຢ່າງປອດໄພ, ລວມທັງການສັກຢາປ້ອງກັນ Covid-19 ແລະໂປລິໂອ, ແລະ ການສະຫນອງຢາທີ່ຊ່ວຍຊີວິດແກ່ພົນລະເຮືອນໃນທົ່ວປະເທດຢູເຄຣນຕະຫຼອດທັງຊາວອົບພະຍົບທີ່ກຳລັງຂ້າມຊາຍແດນ ເຂົ້າໄປໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານອີກ." ອີງຕາມຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວທີ່ເຊັນໂດຍຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ຂອງອົງການ UNICEF, ທ່ານນາງແຄັດເທີຣິນ ຣັດແຊລ (Catherine Russell), ຫົວໜ້າອົງການ UNFPA ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ, ທ່ານນາງນາທາເລຍ ຄາແນມ (Natalia Kanem) ແລະຫົວຫນ້າ WHO, ທ່ານເຕດຣົສ ແອັດດານອມ ເກເບຣເຢສຊຸສ.
ຢ່າງໜ້ອຍມີ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ, ລວມທັງເດັກຍິງຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນການໂຈມຕີໃນວັນ ພຸດແລ້ວນີ້ ຕໍ່ໂຮງໝໍເດັກໃນເມືອງ ມາຣີອູໂປລ (Mariupol) ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງຢູ ເຄຣນ.
ອີງຕາມອົງການສຸຂະພາບດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດແລ້ວ, ໂຮງໝໍປະສູດລູກອີກສອງແຫ່ງຂອງຢູເຄຣນໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ແລະທຳລາຍກ່ອນຈະມີການໂຈມຕີໃຫຍ່ຄັ້ງນັ້ນເກີດຂຶ້ນ.
"ການໂຈມຕີ ຕໍ່ບ່ອນດູແລປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະພະນັກງານສາທາລະນະສຸກສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ຄວາມສາມາດ ຂອງປະຊາຊົນໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິ ການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງອື່ນໆອີກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງບັນດາຫົວໜ້າອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດຢູ່ໃນຖະແຫລງການຂອງພວກເພິ່ນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
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