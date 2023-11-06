ອົງການຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ການກຸສົນສາກົນທັງຫຼາຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງໃນທັນທີ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ.
ຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າວວ່າ “ເປັນເວລາເກືອບນຶ່ງເດືອນ, ໂລກໄດ້ເບິ່ງສະຖານະການທີ່ແຜ່ກວ້າງອອກໃນ ອິສຣາແອລ ແລະ ດິນແດນ ປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຖືກປົກຄອງດ້ວຍຄວາມຕົກໃຈ ແລະ ເປັນຕາຢ້ານ ກັບຈຳນວນຊີວິດທີ່ໄດ້ສູນເສຍ ແລະ ແຕກແຍກສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.”
ຖະແຫຼງການເວົ້າວ່າ “ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ສູນເສຍທີ່ຢູ່ອາໄສ. ນີ້ແມ່ນເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ.”
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ້ຳວ່າປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 1,400 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍໃນ ອິສຣາແອລ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນຖືກຈັບເປັນຕົວປະກັນ.
ອົງການທັງຫຼາຍໄດ້ກ່າວວ່າ “ການເຂັ່ນຂ້າພົນລະເຮືອນທີ່ເປັນຕາຢ້ານຍິ່ງຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນເຂດ ກາຊາ ແມ່ນການຄຽດແຄ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຕັດຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ສອງລ້ານສອງແສນຄົນຈາກອາຫານ, ນ້ຳ, ຢາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.”
ບັນດາອົງການຕ່າງໆໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພໍແລ້ວ. ມັນຕ້ອງຢຸດດຽວນີ້.”
ບາງອົງການຢູ່ໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການລວມມີ ອົງການອະນາໄມໂລກ, UNICEF, ໂຄງການອາຫານໂລກ, ອົງການ CARE ສາກົນ, ອົງການ Save The Children ແລະ ອົງການ Mercy Corps.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາໃສ່ກຸ່ມ ຮາມາສ ໃນເຂດກາຊາ ໄດ້ແຍກດິນແດນຊາວປາແລັສໄຕນ ອອກເປັນສອງເຂດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ກອງກຳລັງ ອິສຣາແອລ “ໄດ້ປິດລ້ອມເມືອງກາຊາ.. ຕອນນີ້ມັນມີ ກາຊາໃຕ້ ແລະ ກາຊາເໜືອ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກກອງທັບ ທ່ານ ແດນຽລ ຮາກາຣີ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ແມ່ນກຳລັງຮີບຮ້ອນ ທີ່ຈະຄວບຄຸມວິກິດການດັ່ງກ່າວ ທີ່ຂົ່ມຂູ່ຈະແຜ່ລາມອອກໄປທົ່ວພາກພື້ນ.