ໜ່ວຍງານອົງການ ສປຊ ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈໍານວນເງິນ 4,100 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ພັດຖິ່ນ ແລະຜູ້ລີ້ໄພຊາວຢູເຄຣນ ພາຍໃນປະເທດ

ສອງໜ່ວຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກໍາລັງດໍາເນີນການຮ້ອງຂໍໃນມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ລີ້ໄພຊາວຢູເຄຣນ ແລະຜູ້ພັດຖິ່ນພາຍໃນປະເທດທີ່ມີຈໍານວນເພີ້ມຂຶ້ນ. ລິຊາ ສໄລນ໌ (Lisa Schlein) ມີລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນເຈເນວາ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຢູ່ໃນຢູເຄຣນໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ຫ້ອງການປະສານງານທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື OCHA ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນເຖິງສອງເທົ່າ ໃນຈໍານວນເງິນ 1,100 ລ້ານໂດລາ, ໂດຍໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດໍາເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວນີ້ໃນທັນທີ ຫຼັງຈາກ ຣັດເຊຍ ບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ອົງການ OCHA ປະເມີນຈໍານວນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 12 ລ້ານຄົນ ມາເປັນ 15 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ.
ໂຄສົກຂອງອົງການ OCHA ທ່ານເຈັນສ ແລຣ໌ກ (Jens Laerke) ກ່າວວ່າ ການປັບປຸງການຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບຈໍານວນເງິນ 2,250 ລ້ານໂດລາ ຈະຊ່ວຍປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮຸນແຮງທີ່ສຸດຈໍານວນ 8 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ ພາຍໃນ 6 ເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້.
ທ່ານ ແລຣ໌ກີ ກ່າວວ່າ:
“ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກດັ່ງກ່າວ ສາມາດກວມລວມຂອບເຂດຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆເຊັ່ນ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ ແລະການດໍາລົງຊີວິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ບ່ອນລີ້ໄພ, ການຄຸ້ມຄອງ, ນໍ້າດື່ມ, ສຸຂາພິບານ ແລະສຸຂະອະນາໄມ ລວມເຖິງການກ່າວເຖິງການແຊກແຊງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ບາງອັນ. ການດໍາເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ການດໍາເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍສົງຄາມຕໍ່ໄປ.”
ໜ່ວຍງານຜູ້ລີ້ໄພແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຍັງໄດ້ປັບປຸງການຮ້ອງຂໍຄັ້ງ ທໍາອິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ. ປັດຈຸບັນ ພວກເຂົາເຈົ້າສະແຫວງຫາເງິນສະໜັບສະໜຸນຈໍານວນ 1,850 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການຜູ້ລີ້ໄພຈໍານວນ 8 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ແລະໃຫ້ບ່ອນຢູ່ອາໄສແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າໃນ 8 ປະ ເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ເປັນບ່ອນລີ້ໄພ.
ຈໍານວນໂຕເລກທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຂອງຜູ້ລີ້ໄພ ແມ່ນຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຂອງໂຕເລກທີ່ຄາດເດົາ 4 ລ້ານຄົນ, ອົງການ UNHCR ໄດ້ຄາດການໄວ້ວ່າ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເມື່ອສົງຄາມໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນທັນທີ.
ໂຄສົກຂອງອົງການ UNHCR ທ່ານນາງຊາເບຍ ແມນຕູ (Shabia Mantoo) ຮ້ອງສະຖານະການໃນປັດຈຸບັນນີ້ວ່າ ຄົງທີ່ ແລະບໍ່ໝັ້ນຄົງສູງ. ພຽງແຕ່ສອງເດືອນເທົ່ານັ້ນ, ທ່ານນາງສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຜູ້ລີ້ໄພທີ່ພາກັນໜີອອກຈາກ ຢູເຄຣນ 5 ລ້ານ 2 ແສນຄົນ ເພື່ອຊອກຫາການປົກປ້ອງຈາກສາກົນ.
ທ່ານນາງ ແມນຕູ ກ່າວວ່າ:
“ມັນເປັນຄວາມຄິດຂອງຫຼາຍໆຄົນທີ່ວ່າ ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຮົາຈະເຖິງໂຕເລກ 8 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ທີ່ແນ່ນອນ. ແຕ່ ຖ້າຫາກພວກເຮົາເບິ່ງໃນທ່າອ່ຽງຈົນເຖິງຕອນນີ້, ການພັດຖິ່ນ ແມ່ນມີຂະໜາດທີ່ຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ແລະຄວາມໄວຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນໃນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການພັດຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນໃນທຸກໆມື້. ທຸກໆຊົ່ວໂມງ ພວກເຮົາພົບເຫັນຜູ້ຄົນຍັງຄົງພາກັນໜີອອກຈາກ ຢູເຄຣນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.”
ການຮ້ອງຂໍ ກໍາລັງເລີ້ມຕົ້ນຕໍ່ຕ້ານການຕໍ່ສູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ, ການທໍາລາຍລ້າງ, ການພັດຖິ່ນພາຍໃນປະເທດ ແລະການລົບໜີເພື່ອຊອກຫາພື້ນທີ່ອາໄສທີ່ປອດໄພໃນຕ່າງປະເທດ.
ອົງການ UNHCR ຮ້ອງຜົນກະທົບ ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງມະນຸດ ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກຄວາມທຸກ ແລະຄວາມກັງວົນໃຈຈາກສົງຄາມ.
ເຊິ່ງທາງອົງການໄດ້ເຕືອນວ່າ ຄວາມເຈັບຊໍ້າທີ່ເກີດຈາກສົງຄາມ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຍາວນານຕໍ່ຫຼາຍຄົນ ອັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລົບໜີອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ, ເຊິ່ງ 90 ເປີເຊັນໃນຈໍານວນນີ້ ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ. ທາງອົງການ UNHCR ກ່າວຕື່ມວ່າ ຄວາມຈໍາເປັນທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ຈະຕ້ອງມີຫຼາຍຂຶ້ນ, ການພັດຖິ່ນ ແລະໂສກນາຕະກໍາຂອງມະນຸດຈະບໍ່ຢຸດລົງໄດ້ ຈົນກວ່າສົງຄາມຈະສິ້ນສຸດລົງ.