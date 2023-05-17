ເຂດຊາແຮລຂອງທະວີບອາຟຣິກາ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດອັນຕະລາຍສຳລັບພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ແຕ່ການປະຕິບັດງານຮ່ວມທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ເພື່ອຮັບມືກັບກຸ່ມທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງລັດອິສລາມ ອາລກາອີດາ ແລະພສກກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໃນການສະກັດກັ້ນການແຜ່ອິດທິພົນຂອງກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຂອງສະຫະປະຊາຊາດເຕືອນວ່າ ຖ້າປາສະຈາກໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງລະຫວ່າງປະເທດແລະການຮ່ວມມືຕື່ມຂຶ້ນຂອງພູມີພາກແລ້ວ ການຂາດສະຖຽນລະພາບຈະຂະຫຍາຍຕົວກວ້າງອອກ ໄປສູ່ບັນດາປະເທດໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງອາຟຣິກາ.
ຜູ້ຊ່ວຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບທະວີບອາຟຣິກາ ທ່ານນາງມາທາ ໂພບີ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນການຕໍ່ສູ້ ຕ້ານລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ແລະອົງການອາຊະຍາກຳຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຂດຊາແຮລ ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເປັນທີ່ສຸດ.”