ສປຊ ກ່າວວ່າ 34 ລ້ານຄົນ ‘ກໍາລັງຢູ່ໜ້າປະຕູ ກ້າວສູ່ການເປັນໂຣກອິດຫິວ' ແລ້ວ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ປະຊາຊົນຫລາຍກວ່າ 88 ລ້ານຄົນກຳລັງປະສົບກັບຄວາມອຶດຫິວຢ່າງໜັກ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະຂາດສະຖຽນລະພາບໃນທ້າຍປີ 2020, ແລະຢ່າງໜ້ອຍ 34 ລ້ານຄົນ ໃນນັ້ນປະເຊີນກັບໂຣກອຶດຫິວ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນປີນີ້.
ທ່ານແອນໂທນິໂອ ກູແຕເຣສ (Antonio Guterres) ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງສົງຄາມກັບຄວາມອຶດຢາກວ່າ “ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄໍາເວົ້າທີ່ງ່າຍໆຊຶ່ງກໍຄື: ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເອົາອາຫານ ໃຫ້ຄົນກິນແລ້ວ ກໍແມ່ນເຈົ້າເອົາອາຫານ ປ້ອນໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ້ງ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ “ຄວາມຂັດແຍ້ງຜັກດັນໃຫ້ເກີດຄວາມອຶດຢາກ ແລະໂຣກອຶດຫິວເພີ້ມຂຶ້ນ. ແລະຄວາມອຶດຢາກແລະໂຣກອຶດຫິວກໍເປັນສິ່ງຜັກດັນໃຫ້ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ 34 ລ້ານຄົນ ໃນຫຼາຍກວ່າສາມສິບປະເທດແມ່ນຫຍັບເຂົ້າໃກ້ ການເປັນໂຣກອຶດຫິວແລ້ວ. ໂຣກອຶດຫິວໄດ້ປາກົດໂຕຂຶ້ນຢູ່ໃນຖົງເສື້ອຂອງຄົນໃນຫລາຍປະເທດແລ້ວ.
ທ່ານກູແຕເຣສກ່າວອີກວ່າ “ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງເຢເມນ, ຊູດານໃຕ້ ແລະເບີກີນາ ຟາໂຊ (Burkina Faso) ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເປັນໂຣກອຶດຫິວ ຫລືບໍ່ກໍຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ຄ້າຍຄືກັບເປັນໂຣກອຶດຫິວ.” "ຫລາຍກວ່າ 150,000 ຄົນແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະມີຄວາມຫິວໂຫຍຫລາຍ."
ຄະນະກຳມະການລາງວັນໂນແບລ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງຄວາມອຶດຫິວກັບຄວາມຂັດແຍ້ງ, ຊຶ່ງໄດ້ມອບລາງວັນອັນມີກຽດຕິຍົດຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການອາຫານໂລກ ຫລື WFP ໃນປີ 2020. ປີກາຍນີ້ ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານ ໄດ້ເຖິງ 114 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງເປັນຈໍານວນທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ໃນປີນີ້ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງການເງິນຈຳນວນ 5 ພັນ 500 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງຈາກການມີໂຣກອຶດຫິວ.
ເປັນເວລາຫລາຍປີມາແລ້ວ ທີ່ປະເທດເຢເມນ ໄດ້ມີວິກິດການດ້ານມະນຸດສະ ທຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ປັດຈຸບັນ, ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 16 ລ້ານຄົນ ກຳລັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ; 5 ລ້ານຄົນ ກຳລັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເປັນໂຣກອຶດ ຫິວ; ແລະ 50,000 ແມ່ນມີຄວາມຫິວໂຫຍຢ່າງໃຫຍ່ແລ້ວ. ຄວາມທຸກທໍລະ ມານທັງໝົດແມ່ນເກີດມາຈາກນໍ້າມືຂອງມະນຸດ - ນັບແຕ່ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີການປະກອບອາວຸດ, ການວາງສິ່ງກີດຂວາງ, ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງມະນຸດສະທຳ ຊຶ່ງນອນຢູ່ໃນບັນດາປັດໄຈອື່ນໆນັ້ນ.
ທ່ານເດວິດ ບີສລີ (David Beasley), ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານຂອງອົງ ການ WFP ກ່າວໃນວັນພະຫັດນີ້ວ່າ "ນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນໂຕເລກ, ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຄົນແທ້ໆ." “ພວກເຮົາກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ໂຣກອຶດຫິວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດສະໄໝໃໝ່. ມັນແມ່ນນະລົກຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນ ໃນຫລາຍໆບ່ອນຂອງປະເທດເຢເມນ ຢູ່ດຽວນີ້.”
ອ່ານຂ່າວນີເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ