ອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ມີ 1,500 ຄົນ ຕົກຄ້າງຢູ່ຕາມບ່ອນຄຸມຂັງຕ່າງໆ ຍ້ອນບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນລີເບຍ.
ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານຟີລິບໂປ ແກຣນດີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ອອກໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຖືກນຳໄປຍັງບ່ອນທີ່ປອດໄພ. ເວົ້າງ່າຍໆແລ້ວກໍແມ່ນວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງການມີຊີວິດຢູ່ລອດຫຼືການຕາຍ.”
ອົງການອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ພວກອົບພະຍົບເຫຼົ່ານີ້ “ເຊື່ອກັນວ່າ ຕົກຄ້າງຢູ່ຕາມສູນຄຸມຂັງຕ່າງໆ ບ່ອນທີ່ການສູ້ລົບກັນ ກຳລັງດຳເນີນຢູ່.”
ຖະແຫຼງການຂອງອົງການອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ “ນັບແຕ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ “ມີຫຼາຍກວ່າ 9,500 ຄົນ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫຼົບໜີໄປຈາກບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ການສູ້ລົບກັນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງຕຣີໂປລີ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ລາຍງານວ່າ ມີຫລາຍກວ່າ 1,000 ຄົນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຕຣີໂປລີ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຄາລີຟາ ຮາຟຕາໃຫ້ຢຸດການບຸກຄືບໜ້າ ຂອງກຳລັງທະຫານ ກອງທັບແຫ່ງຊາດລີເບຍ ເຂົ້າໄປໃນນະຄອນຫຼວງ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການຍັງລາຍງານວ່າ ມີການໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ເມືອງຊູວາຣາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຫຼວງຕຣີໂປລີ ໄປຫາຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບປະເທດຕູນີເຊຍ.
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