ທະຫານຢູເຄຣນ ເລີ້ມປະຕິບັດການຝຶກຊ້ອມ ເຮືອບິນລົບ F-16 ໃນລັດແອຣິໂຊນາ 

ນັກບິນຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ເລີ້ມການຝຶກຂັບເຮືອບິນລົບ F-16 ຢູ່ລັດອາຣິໂຊນາ ກັບກອງກຳລັງປ້ອງກັນອາກາດແຫ່ງຊາດ ອາຣິໂຊນາ, ເຮັດໃຫ້ ກີຢິບ ເຂົ້າໃກ້ອີກບາດກ້າວໜຶ່ງໃນການໄດ້ຮັບເຮືອບິນສູ້ຮົບທີ່ຜະລິດໂດຍສະຫະລັດ ໂດຍຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຊ່ວຍປົກປ້ອງຜືນແຜ່ນດິນທີ່ເປັນອະທິປະໄຕຂອງຕົນ ແລະ ພົນລະເມືອງຂອງຕົນ ຈາກກອງທັບ ຣັດເຊຍ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳຢູເຄຣນ ທ່ານບຣີດເຈັດ ບຣິງ (Bridget Brink) ໄດ້ປະກາດການຝຶກຊ້ອມຄັ້ງທີ ສິບ (X), ໂດຍກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງຕັ້ງກອງກຳລັງປ້ອງກັນອາກາດຂອງຢູເຄຣນ. ສະຫະລັດ ຍິນດີຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຢູໂຣບ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ ຕໍ່ຕ້ານການຮຸກຮານທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງ ຣັດເຊຍ.”
ໂຄສົກກອງກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດກ່າວຕໍ່ VOA ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ກອງກໍາລັງຝຸງບິນ ທີ 162 ຂອງກອງກໍາລັງປ້ອງກັນອາກາດແຫ່ງຊາດອາຣິໂຊນາ ໃນເມືອງ ທູຊອນ (Tucson) ໄດ້ເລີ້ມການຝຶກອົບຮົມນັກບິນຢູເຄຣນຈຳນວນໜ້ອຍນຶ່ງ ໃນອາທິດນີ້ “ໃນພື້ນຖານຂອງເຮືອບິນລົບ F-16,” ໂດຍການຝຶກຊ້ອມຄາດວ່າ ຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ F-16 ໃຊ້ເວລາປະມານແປດເດືອນ, ອີງຕາມທໍານຽບຫ້າແຈ.
ມີການຝຶກຊ້ອມຢູ່ຖານທັບປ້ອງກັນອາກາດແຫ່ງຊາດ ມໍຣິສ (Morris) ລຸນຫຼັງການຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດຢູ່ຖານທັບອາກາດ ແລັກແລນ (Lackland) ຢູ່ ລັດເທັກຊັສ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງຕ້ອງມີທັກສະພາສາອັງກິດໃນການບິນ F-16s.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບຣັສເຊີນສ໌ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບ F-16 ອາດຈະໄປຮອດ ຢູເຄຣນ ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປີໜ້ານີ້.