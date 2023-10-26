ລາຍງານຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊາວຢູເຄຣນໃນທາງທີ່ດີ ເຖິງແມ່ນຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກກໍຕາມ

ເຖິງວ່າຈະມີການຄາດການທີ່ມືດມົວກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກໍຕາມ, ຊາວຢູເຄຣນ ຍັງຄົງ ຄາດຫວັງກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມການສໍາຫຼວດຂອງ ກາລລັບ (Gallup) ທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ຄວາມກົດດັນຂອງສົງຄາມ ໄດ້ສ້າງຄວາມໜັກໜ່ວງຕໍ່ພົນລະເມືອງຊາວຢູເຄຣນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກໂຈມຕີຢ່າງເຕັມອັດຕາຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2022. ຫລາຍຄົນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊື້ສິ່ງຈຳເປັນຕ່າງໆເຊັ່ນອາຫານ ແລະບ່ອນພັກອາໄສ, ແລະອີກຫລາຍໆຄົນລາຍງານເຖິງປະສົບການຄວາມຮູ້ສຶກໃນທາງລົບ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກັງວົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ໄດ້ມີຄວາມທ້າທາຍ, ມີພຽງປະມານ 38 ເປີເຊັນ ຂອງຊາວຢູເຄຣນທີ່ໄດ້ຮັບການສໍາຫຼວດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າພໍໃຈກັບຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ແລະປະມານ 63 ເປີເຊັນກ່າວວ່າ ການດໍາລົງຊີວິດໃນຂັ້ນພື້ນຖານ ແຮງເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ປະມານ 53 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບການສໍາຫຼວດກ່າວວ່າ ໃນຊ່ວງ ເວລາ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຫາຊື້ອາຫານໃຫ້ຕົນເອງຫຼື ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້. ປະມານ 48 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ຖືກສໍາຫຼວດກ່າວ ວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຫາບ່ອນພັກອາໄສໄດ້.