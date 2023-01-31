ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ສະໜອງເຮືອບິນລົບ F-16 ໃຫ້ຢູເຄຣນ, ໃນຂະນະທີ່ ກີຢິບ ຮຽກຮ້ອງອາວຸດ ທີ່ທັນສະໄໝກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ.
ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງຮອດທຳນຽບຂາວເມື່ອວັນຈັນວານນີ້, ບັນດານັກຂ່າວໄດ້ຖາມວ່າທ່ານ ໄບເດັນ ຈະສະໜອງເຮືອບິນລົບໃຫ້ຢູເຄຣນບໍ່. ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຕອບວ່າ “ບໍ່.”
ທີ່ປຶກສາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຢູເຄຣນ, ທ່ານ ຢູຣີ ສັກ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຢູເຄຣນ ມີແຜນທີ່ຈະທຳການຜັກດັນ ສຳລັບເຮືອບິນລົບເຊັ່ນ F-16 ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບລົດຖັງຕໍ່ສູ້.
ຢູເຄຣນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເວລາທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະສົ່ງລົດຖັງໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ, ຫຼັງຈາກ ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ລັງເລໃຈເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງລົດຖັງ ລຽວປາດ 2 ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂປແລນ ທ່ານ ມາເຕອຸສ ໂມຣາວີເອັດຈກີ (Mateusz Morawiecki) ໄດ້ແນະນຳເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄາດຫວັງສຳລັບຄຳສັນຍານການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານສຳລັບ ຢູເຄຣນ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ວ່າ “ທຸກໆກິດຈະການທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການເສີມຂະຫຍາຍອຳນາດການປ້ອງກັນຂອງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມອົງການ NATO ຂອງພວກເຮົາ.”
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານ ໂອລາຟ ໂຊລສ໌ ກໍປາກົດວ່າ ໄດ້ຄັດຄ້ານທີ່ຈະສົ່ງເຮືອບິນລົບໄປໃຫ້.
ທ່ານ ໂຊລສ໌ ຜູ້ທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງເດີນທາງໄປປະເທດ ອາຟຣິກາໃຕ້, ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເສຍໃຈທີ່ມີການເວົ້າເຖິງເຮືອບິນຂຶ້ນມາ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໃນລະຫວ່າງການຢຸດແວ່ໃນປະເທດ ຊີເລ ວ່າການພິຈາລະນາທີ່ຈິງຈັງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນ “ການແຂ່ງຂັນເພື່ອເອົາຊະນະກັນແລະກັນ. ເຊິ່ງບາງເທື່ອແຮງຈູງທາງການເມືອງພາຍໃນປະເທດແມ່ນສຳຄັນກວ່າການສະໜັບສະໜູນສຳລັບ ຢູເຄຣນ.”
ເມື່ອຖືກຖາມໂດຍບັນດານັກຂ່າວວ່າ ຝຣັ່ງ ຈະພິຈາລະນາສົ່ງເຮືອບິນລົບໄປໃຫ້ຢູເຄຣນບໍ່ນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງຖືກຕັດອອກໄປ” ແຕ່ໄດ້ວາງຫຼາຍເງື່ອນໄຂກ່ອນການເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວຈະຖືກປະຕິບັດ. ເງື່ອນໄຂທີ່ວ່ານັ້ນລວມມີອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄປແຕະຕ້ອງດິນແດນຂອງ ຣັດເຊຍ, ຈະບໍ່ນຳໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຈະບໍ່ “ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດຂອງກອງທັບບົກ ຝຣັ່ງ ອ່ອນແອລົງ.”