ການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນເມືອງເຄີສັນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ສັງຫານສາມຄົນ ແລະ 6 ຄົນບາດເຈັບໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ, ອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ສະແດງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດເລັ່ງນຳສົ່ງອາວຸດທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ໄປໃຫ້.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳວັນຂອງທ່ານວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງຟ້າວຝັ່ງສຳລັບອາວຸດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງເລັ່ງສະໜອງ ແລະ ເປີດທາງເລືອກດ້ານອາວຸດທີ່ຈຳເປັນແບບໃໝ່ໃຫ້ ຢູເຄຣນ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າຕຶກທີ່ພັກອາໄສ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ຄິວລົດເມ, ຫ້ອງການໄປສະນີ ແລະ ທະນາຄານກໍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການລະດົມຍິງໃນເມືອງເຄີສັນ.
ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ໄດ້ທຳການກ່າວອ້າງທີ່ຂັດແຍ້ງກັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ກ່ຽວກັບວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຄວບຄຸມເຂດແດນໃກ້ກັບບ້ານ ບລາໂຮດັດເນ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງພາກພື້ນ ໂດເນັດສ໌.
ກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງ ແວກເນີ ຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ອ້າງວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມບ້ານດັ່ງກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂັບໄລ່ການໂຈມຕີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ່ວຍຜູ້ບັນຊາການຂອງກອງກຳລັງຕິດອາວຸດຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວໃນລາຍງານປະຈຳທຸກເຊົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍອ້າງເຖິງການຕໍ່ສູ້ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ໜ່ວຍຕ່າງໆຂອງກອງກຳລັງປ້ອງກັນຢູເຄຣນ ໄດ້ຂັບໄລ່ການໂຈມຕີຂອງພວກບຸກລຸກ ໃນເຂດຕ່າງໆຂອງບ້ານ ບລາໂຮດັດເນ ໃນພາກພື້ນໂດເນັດສ໌.”
ຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຂັບໄລ່ການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນເຂດຕ່າງໆໃກ້ກັບສະຖານທີ່ພັກອາໄສອື່ນໆ 13 ແຫ່ງໃນພາກພື້ນໂດເນັດສ໌.
ແຕ່ກຸ່ມ ແວກເນີ, ທີ່ຖືກລະບຸໂດຍສະຫະລັດ ໃຫ້ເປັນອົງການອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ໄດ້ກ່າວໃນແອັບພລີເຄຊັ້ນ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ໜ່ວຍຂອງພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມບ້ານ ບລາໂຮດັດເນ.
ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງໄດ້ລາຍງານວ່າມັນບໍ່ມີການຢືນຢັນໃນທັນທີຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ.
ດ້ວຍການເຮັດສົງຄາມຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນພາກພື້ນໂດເນັດສ໌ນັ້ນ, ຖັນແຖວການຕໍ່ສູ້ທີ່ແນ່ນອນແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ອ້ອມເມືອງ ບາກມຸດ, ບ່ອນທີ່ການຕໍ່ສູ້ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ກຸ່ມແວກເນີເຄີຍທຳການອ້າງເອົາຄວາມສຳເລັດລ່ວງໜ້າມາກ່ອນ.