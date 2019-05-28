ພັກການເມືອງທີ່ຫາກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ຂອງປະທານາທິບໍດີໂວໂລດີເມຍ ຊີເລັນຊ໌ກີ (Volodymyr Zelenskiy) ຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທີ່ປຶກສາດ້ານການ ໂຄສະນາຫາສຽງຂອງພັກດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ດມິໂຕຣ ຣາຊຸມກັອຟ (Dmytro Razumkov), ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າພັກ ແລະຈະສຳພາດຜູ້ສະໝັກທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ມາຮັບຕຳແໜ່ງຕ່າງໆຢູ່ໃນລາຍການຂອງພັກ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງສະພາ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ອີງຕາມບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພັກນັ້ນ.
ທ່ານ ຣາຊຸມກັອຟ (Razumkov) ເປັນຜູ້ກ່າວຄຳປະກາດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້
ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍມີ ທ່ານ ໂອເລັກແຊນເດີ ຄໍນີເຢັນໂກ (Oleksandr Korniyenko), ຫົວໜ້າສຳນັກງານການເລືອກຕັ້ງຂອງພັກຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ຫລື Servant of the People party ແລະ ທ່ານ ມີເຄໂລ ເຟໂດຣັອຟ (Mykhaylo Fedorov), ຫົວໜ້າຍຸດທະສາດທາງດີຈິຕອລຂອງພັກດັ່ງກ່າວ ຢູ່ຄຽງຂ້າງຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ຣາຊຸມກັອຟ (Razumkov) ທີ່ເປັນອຳນວຍການ ຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງການເມືອງ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນເຂົ້າໄປຫລິ້ນເມືອງໃນນາມວ່າເປັນສະມາຊິກຂອງອະດີດ ພັກຂົງເຂດ ຂອງທ່ານ ວິກຕໍ ຢານຸໂກວິກສ໌, ຊຶ່ງເປັນປະທານພັກທີ່ມີສາຍສຳພັນດີກັບມົສກູ, ທີ່ຖືກຜັກດັນໃຫ້ລົງຈາກຕຳແໜ່ງໂດຍຂະບວນການປະທ້ວງເມແດນ (Maidan) ໃນປີ 2014 ແລະໄດ້ຫລົບໜີໄປຢູ່ຣັດເຊຍ.
ທ່ານເວົ້າຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ມາກຳຕຳແໜ່ງ ແທນທ່ານວີວານ ບາການັອຟ (Ivan Bakanov), ທີ່ປຶກສາດ້ານການໂຄສະນາຫາສຽງ ແລະທະນາຍຄວາມຂອງບໍລິສັດບັນເທີງຄວາໂທລ (Kvartal) 95 ຂອງທ່ານຊີເລັນຊ໌ກີ (Zelenskiy) ຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີໃໝ່ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິການດ້ານຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ຢູເຄຣນ ຫລື SBU ໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ.
ທ່ານຊີເລັນຊ໌ກີ (Zelenskiy), ນັກສະແດງຕະຫລົກທີ່ບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການທາງການເມືອງນັ້ນ ໄດ້ຊະນະຜູ້ທີ່ກຳລັງກຳຕຳແໜ່ງ ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານ ເປໂຕຣ ໂປໂຣເຊັນໂກ (Petro Poroshenko) ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນລື່ນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຮອບຕັດສິນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ເມສາຜ່ານມາ. ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ທ່ານກໍໄດ້ເຊັນດຳລັດເພື່ອຍຸບສະພາ ແລະກໍານົດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ.
ການເລືອກຕັ້ງໃນຂັ້ນຕົ້ນເປັນໂອກາດທີ່ທ່ານເລັນຊ໌ກີ (Zelenskiy) ຈະເພີ້ມອິດທິພົນຂອງທ່ານແຕ່ຫົວທີ ໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝນຶ່ງ ທີ່ມີຫ້າປີຂອງທ່ານ ໂດຍການເອົາພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ເຂົ້າໄປປະຈຳຢູ່ໃນສະພານິຕິບັນຍັດຂອງປະເທດທີ່ມີ 44 ລ້ານຄົນ ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບການກົດດັນຈາກຣັດເຊຍຢູ່ຕະຫລອດ ພ້ອມທັງປະເຊີນບັນຫາທ້າທາຍທາງເສດຖະກິດ ແລະບັນຫາສໍ້ລາດບັງຫລວງ.
ທ່ານ ຄໍນີເຢັນໂກ (Korniyenko) ເວົ້າວ່າ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດໃນເມື່ອກ່ອນ ຂອງທ່ານທ່ານຊີເລັນຊ໌ກີ (Zelenskiy) ຜູ້ທີ່ມີນະໂຍບາຍທີ່ຖາມຄຳເຫັນຈາກຊຸມຊົນ ແລະສະມາຊິກທີ່ອາດຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນລັດຖະບານ, ພັກ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ຫລື Servant of the People ຈະຄັດເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍການອ່ານເບິ່ງຄຳຮ້ອງ ທີ່ຍື່ນຜ່ານເວັບໄຊທ໌ ຂອງພັກ. ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ຜູ້ສະໝັກທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຈາກນັ້ນ ຈະ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງໃນເລື້ອງຄວາມເຫັນພ້ອມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຫລືບໍ່ ແລະເຂົາເຈົ້າກໍຈະຕ້ອງຜ່ານການສຳພາດໂດຍພວກຜູ້ນຳຂອງພັກ.
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