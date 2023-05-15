ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ໃນປະເທດຂອງທ່ານ ແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອປົດປ່ອຍເຂດທີ່ຍຶດຄອງໂດຍຣັດເຊຍ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອໂຈມຕີດິນແດນຂອງຣັດເຊຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ໃນການກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ, ທ່ານໂອລາຟ ໂຊລສ໌ (Scholz) ນັ້ນ ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວວ່າເປົ້າໝາຍຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນການປົດປ່ອຍອານາເຂດຢູ່ພາຍໃນເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນ.
ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບດ້ວຍກອງກຽດຕິຍົດ ທາງທະຫານຈາກທ່ານ ໂຊລສ໌ (Scholz) ໃນການຢ້ຽມຢາມເຢຍຣະມັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍບຸກລຸກຢູເຄຣນ. ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ກໍາລັງເຈລະຈາກັບຜູ້ນໍາຂອງເຢຍຣະມັນກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງອາວຸດໄປເພີ້ມອີກ ເພື່ອຊ່ວຍປະເທດຂອງທ່ານໃນການປ້ອງກັນການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ແລະສ້າງສິ່ງທີ່ຖືກທໍາລາຍ ໂດຍຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ຮ້າຍກາດ ທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ນານກວ່ານຶ່ງປີນັ້ນ ຄືນໃໝ່. ທ່ານ ໂຊລສ໌ (Scholz), ບອກທ່ານເຊເລນສ໌ກີວ່າ ເຢຍຣະມັນຈະສະຫນັບສະຫນູນຢູເຄຣນ "ຕາບໃດຫາຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຢູ່."