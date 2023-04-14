ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢູເຄຣນ ທ່ານເດນນິສ ຊີມາຍຮອລ (Denis Shmyhal) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍໃນ “ການສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນ ແບບບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ” ຂອງສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດຂອງທ່ານ ຕໍ່ສູ້ຕ້ານຢັນການຮຸກຮານ ຂອງຣັດເຊຍ ແລະທ່ານໄດ້ກ່າວເນັ້ນຢ້ຳ ເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຢູເຄຣນທີ່ຈະປາບປາມການຄໍ ຣັບຊັ່ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ທ່ານຊິມາຍຮອລ ໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຂະນະທີ່ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງແຈແນັດ ແຢລເລັນ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຢູເຄຣນເລີ້ມການບູລະນະສ້າງສາປະເທດໃນປີນີ້ແລະກີຢິບໄດ້ລະບຸບູລິມະສິດກ່ຽວກັບເງິນທຶນທີ່ຍັງຂາດແຄນ 14 ຕື້ໂດລາທີ່ຕ້ອງການສຳລັບປີນີ້.
ທ່ານນາງແຢລເລັນ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມກີຢິບແບບບໍ່ມີການປະກາດໃນເດືອນກຸມພາ ກ່າວຕໍ່ທ່ານຊິມາຍຮອລວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ເຫັນ “ດ້ວຍຕາໂຕເອງເຖິງຄວາມກ້າຫານແລະຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕຂອງທະຫານແລະປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ” ໂດຍເວົ້າເຖິງ ການໄປຢ້ຽມໂຮງຮຽນແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ບ່ອນທີ່ສະມາຊິກຂອງປະຊາຄົມ ໄດ້ພາກັນເຮັດທຽນສຳລັບໄຕ້ຢູ່ໃນຂຸມ ເພື່ອສົ່ງໄປເຂດແນວໜ້າ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ສະຫະລັດແມ່ນຢູ່ກັບຢູເຄຣນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດຂອງສົງຄາມ ແລະຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ “ດົນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ນັບແຕ່ສົງຄາມເລີ້ມຂຶ້ນ ແລະຈະສືບຕໍ່ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອຕື່ມອີກ ໃນຊຸມເດືອນຕໍ່ໜ້າ ເພີ້ມໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແລະມະນຸດສະທຳ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ.