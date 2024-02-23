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ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ເມືອງໂອເດຊາ ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ

  • ວີໂອເອ
ໃນຮູບພາບທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍອົງການບໍລິການສຸກເສີນຢູເຄຣນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນພະນັກງານດັບເພີງ ກວດເບິ່ງຕຶກອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຂອງຣັດເຊຍ ໃສ່ບໍລິເວນເມືອງດນີໂປຣ, ຢູເຄຣນ, ວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024.
ໃນຮູບພາບທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍອົງການບໍລິການສຸກເສີນຢູເຄຣນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນພະນັກງານດັບເພີງ ກວດເບິ່ງຕຶກອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຂອງຣັດເຊຍ ໃສ່ບໍລິເວນເມືອງດນີໂປຣ, ຢູເຄຣນ, ວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ​ເຄຣນກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້​ວ່າ ເຮືອ​ບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບລໍານຶ່ງ ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຍິງ​ໂຈມ​ຕີ​ຂົງເຂດ​ການ​ຄ້າຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ທະ​ເລ​ດຳ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນຕອນກາງ​ຄືນທີ່​ຜ່ານ​ມາ ສົ່ງຜົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງ​ໜ້ອຍ 3 ຄົນ​.

ກອງທັບກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ສົ່ງ​ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ 31 ລຳ ​ເຂົ້າໃສ່ຢູເຄຣນໃນຄືນ​ແລ້ວນີ້ ​ເຊິ່ງກອງກໍາລັງ​ປ້ອງ​ກັນໄພທາງ​ອາກາດ ​ໄດ້​ທຳລາຍ 23 ລໍາໃນຈໍານວນທັງໝົດລົງໄດ້. ກອງກໍາລັງ​ພາກ​ໃຕ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຂັດຂວາງ​ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ 9 ລຳ, ​ແຕ່​ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບເຫຼົ່ານັ້ນ ຕົກຢູ່ບໍລິເວນໃກ້​ກັບ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້.

ຢູ່ທີ່ບໍລິເວນເມືອງດນີໂປຣເປໂຕຣບ, ເຈົ້າຄອງພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ທ່ານເຊີເກ ລີຊັກ (Sergiy Lysak) ກ່າວຜ່ານທາງເທເລກຣາມວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົກໃສ່ຕຶກອາພາດທ໌ເມັນແຫ່ງນຶ່ງ, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ 8 ຄົນ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກູ້​ໄພ​ກໍາລັງດໍາເນີນການຊອກ​ຫາ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ ​ແລະຜູ້​ຄົນ​ອື່ນໆທີ່​ອາດຈະ​ຍັງ​ຢູ່​ໃຕ້​ຊາກ​ຫັກ​ພັງຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ.

ການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ເລີ້​ມຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ກຸມພາ 2022, ​ແລະ​ໃນຂະນະທີ່​ວັນ​ຄົບຮອບ​ສອງ​ປີໃນມື້ອື່ນນີ້, ບັນດາຜູ້ນຳ​ຂອງ​ກຸ່ມ ​7 ​ປະ​ເທດ​ອຸດສາຫະກຳ​ຊັ້ນ​ນຳ​ ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ອອນລາຍໃນ​ວັນ​ເສົາມື້ອື່ນ ​ເພື່ອ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສະໜັບສະໜຸນສໍາລັບຢູເຄຣນ.

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