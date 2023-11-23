ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສົ່ງໂດຣນ 14 ລຳ ແລະ ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີລູກນຶ່ງ ໃນການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ.
ກອງທັບອາກາດ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິງໂດຣນຕົກທຸກລຳ, ເຊິ່ງຖືກສົ່ງໄປຫຼາຍບ່ອນໃນພາກກາງ, ພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ຢູເຄຣນ.
ບໍ່ມີລາຍງານໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ.
ກອງທັບ ຢູເຄຣນ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າລູກສອນໄຟ X-22 ຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົກລົງໃສ່ທົ່ງຫຍ້າ ໃນພາກພື້ນ ຊາໂປຣິສເຊຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ.
ຢູເຄຣນ ໄດ້ລະບຸໂດຣນຂອງ ຣັດເຊຍ ວ່າເປັນໂດຣນ ຊາເຮດ (Shahed) ທີ່ຖືກຜະລິດໂດຍ ອີຣ່ານ, ແລະ ການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດໄດ້ເກີດຂຶ້ນລຸນຫຼັງການເຕືອນໂດຍ ສະຫະລັດ ວ່າ ອີຣ່ານ ອາດສະໜອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໃຫ້ ຣັດເຊຍ ເພື່ອໃຊ້ໃນສົງຄາມຂອງພວກເຂົາກັບ ຢູເຄຣນ.
ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ໃນການຕອບແທນສຳລັບການສະໜັບສະໜູນນັ້ນ, ຣັດເຊຍ ໄດ້ສະເໜີການຮ່ວມມືປ້ອງກັນປະເທດແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ລວມທັງ ກ່ຽວກັບ ລູກສອນໄຟ, ເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນອາກາດ.”
ທ່ານ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວວ່ານອກຈາກໂດຣນແລ້ວ, ອີຣ່ານ ແມ່ນໄດ້ສະໜອງລະເບີດນຳວິຖີທາງອາກາດ ແລະ ລູກປືນໃຫຍ່ເພື່ອໃຊ້ໃນ ຢູເຄຣນ.