ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຢູເຄຣນ ຖືກກ່າວຫາວ່າໂຈມຕີທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສ Nord Stream

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຢູເຄຣນຄົນນຶ່ງຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ປະສານງານການໂຈມຕີທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສທຳມະຊາດ Nord Stream ໃນປີກາຍນີ້, ຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ Washington Post ໂດຍອ້າງເຖິງແຫຼ່ງຂ່າວ ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍໂຕ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແລະ ຢູໂຣບ.
ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການລະເບີດໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2022, ຢູ່ນອກເກາະບອນໂຮມ (Bornholm) ຂອງເດັນມາກ, ທີ່ເຮັດໃຫ້ທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສທໍາມະຊາດນອກຊາຍຝັ່ງທະເລ ສາມໃນສີ່ແຫ່ງ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ທະເລບາລຕິກ (Baltic) ແລະສົ່ງອາຍແກັສຣັດເຊຍໄປຢູໂຣບ ເສຍຫາຍ.
ສະຫະລັດ ແລະ ອົງການສົນທິສັນຍາມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກເໜືອ ຫຼື NATO ໄດ້ເອີ້ນການກະທຳດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນການກໍວິນາດສະກຳ ໃນຂະນະທີ່ມົສກູ ກ່າວວ່າ ມັນເປັນການກໍ່ການຮ້າຍລະຫວ່າງປະເທດ.
ເຢຍຣະມັນ, ເດັນມາກ ແລະສະວີເດັນ ໄດ້ດຳເນີນການສືບສວນ ກ່ຽວກັບເຫດລະເບີດ Nord Stream ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງແກັສມີເທນຂຶ້ນສູ່ບັນຍາກາດ ໃນການຮົ່ວໄຫຼທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍມື້.
ທ່ານ ໂຣມັນ ເຊີວິນສກີ (Roman Chervinsky), ພັນເອກ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ ອາຍຸ 48 ປີ ທີ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງກໍາລັງປະຕິບັດງານພິເສດຂອງຢູເຄຣນ, ເປັນ "ຜູ້ປະສານງານ" ໃນການປະຕິບັດການ Nord Stream, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງບຸກຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບບົດບາດຂອງລາວ, ໜັງສືພິມ Washington Post ລາຍງານໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.