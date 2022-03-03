ຢູເຄຣນໄດ້ຂີດໝາຍວ່າມັນເປັນເວລານຶ່ງອາທິດແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍບຸກລຸກເຂົ້າໄປປະເທດດັ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ຂະນະທີ່ກອງກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ບຸກໂຈມຕີຕົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ ແລະຈຳນວນຊາວອົບພະຍົບທີ່ໄດ້ໜີອອກຈາກຢູເຄຣນເພີ້ມຂຶ້ນກາຍ 1 ລ້ານຄົນແລ້ວ.
ເຖິງວ່າຈະມີການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ເມືອງຄາກີບ, ເຊີນີຮິຟ (Chernihiv) ແລະມາຣີວໂພລ (Mariupol) ກໍຕາມ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອັງກິດກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ແຕ່ວ່າ ຕົວເມືອງທັງຫມົດນັ້ນຍັງຄົງຢູ່ໃນກຳມືຂອງຢູເຄຣນຢູ່. ສະຖານະການຂອງເມືອງເຄີຊັນ (Kherson) ແມ່ນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ, ໂດຍມີທະຫານຣັດເຊຍເຂົ້າ ໄປຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ທ່າມກາງການກ່າວອ້າງ ທີ່ມີການຖົກຖຽງກັນຢູ່ວ່າ ໃຜເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວໃນຄຳປາໄສຜ່ານທາງວີດີໂອໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາປະຊາຊົນເປັນຄົນທີ່ໄດ້ທຳລາຍແຜນການຂອງສັດຕູໄດ້ພາຍໃນນຶ່ງອາທິດ. “ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີຄວາມສະ ຫງົບໄດ້ຢູ່ທີ່ນີ້. ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີອາຫານ. ເຂົາເຈົ້າຈະຢູ່ທີ່ນີ້ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຕອນໃດທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ຢ່າງງຽບສະຫງົບເລີຍ.”
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ, ທ່ານໂອເລັກຊີ ເຣສນີຄອຟ (Oleksii Reznikov) ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຄາດຫວັງໄວ້ກ່ອນການບຸກລຸກ ວ່າ ຣັດເຊຍຈະຢຶດເອົາຊະນະຢູເຄຣນໂດຍໄວ, ໂດຍໄດ້ຂຽນລົງໃນເຟສບຸກວ່າ "ບໍ່ ມີໃຜດອກ, ທັງຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ແລະໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາ ຈະຢູ່ລອດໄດ້ຮອດນຶ່ງອາທິດ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າເຖິງຈະທີ່ມີສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ຂ້າງ ຫນ້າກໍຕາມ ຢູເຄຣນມີ "ເຫດຜົນທຸກຢ່າງ ທີ່ຈະມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໄດ້."
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ຍັງໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຄາດຫວັງຂອງການເຈລະຈາສັນຕິພາບຮອບ ທີສອງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີສັນຍານບົ່ງບອກ ພຽງເລັກນ້ອຍ ວ່າ ອາດຈະຕົກລົງກັນໄດ້ກໍຕາມ. ການພົບປະຄັ້ງທຳອິດໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ໄດ້ບັນລຸພຽງແຕ່ແຜນການທີ່ຈະເຈລະຈາກັນຕື່ມອີກ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຍັງເປີດຊ່ອງທາງໃນການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຜ່ານທາງການທູດຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວຢູ່, ແຕ່ວ່າຣັດເຊຍຕ້ອງຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງກ່ອນ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ມັນເປັນການຍາກຂຶ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວິທີທາງການທູດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ໃນເວລາທີ່ມີການຍິງປືນ ແລະລົດຖັງຍັງແລ່ນໄປຢູ່.”
ທ່ານບລິງເຄັນ ກໍາລັງເດີນທາງໄປຢູໂຣບໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມຫຼາຍອັນ ກັບອົງການເນໂຕ້ແລະພັນທະມິດອື່ນໆກ່ຽວກັບການ ຕອບໂຕ້ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງ ປະເທດຂອງສະມາຊິກເນໂຕ້ ກໍາລັງຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນໃນວັນສຸກມື້ອື່ນໃນນະຄອນຫລວງບຣັສເຊີລສ໌ ແລະໃນວັນເສົາທ່ານບລິງເຄັນ ກໍຈະເດີນທາງໄປ ຍັງໂປແລນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມປອດແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດ ສະທໍາຕື່ມອີກ ເພື່ອຊ່ວຍຊາວອົບພະຍົບທີ່ຫຼົບໜີອອກຈາກຢູເຄຣນ.
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