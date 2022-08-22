ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນການທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ ຢູເຄຣນ ກະກຽມທີ່ຈະສະຫຼອງວັນເອກະລາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນພຸດນີ້.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ກ່ຽວກັບ “ໄພຂົ່ມຂູ່ທຸກຢ່າງ” ຈາກ ຣັດເຊຍ, ແລະ ວ່າຂໍ້ຄວາມທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແມ່ນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄູ່ຮ່ວມຂອງ ຢູເຄຣນ ທຸກປະເທດ ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ປະເທດກໍ່ການຮ້າຍ ສາມາດກະກຽມສຳລັບອາທິດນີ້.”
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເວົ້າເຖິງການດຳເນີນການນຶ່ງ ຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກໍແມ່ນການດຳເນີນຄະດີສຳລັບກຸ່ມຂອງທະຫານ ຢູເຄຣນ ທີ່ຖືກຈັບໄດ້ ໃນລະຫວ່າງການຍຶດເມືອງ ມາຣີອູໂປລ ຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າການສະແດງການດຳເນີນຄະດີທີ່ຊົ່ວຮ້າຍນີ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ, ນີ້ຈະເປັນການລ້ຳເສັ້ນເຊິ່ງການເຈລະຈາແມ່ນບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ມັນຈະບໍ່ມີການເຈລະຈາຕື່ມອີກ. ປະເທດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າທຸກຢ່າງແລ້ວ.”
ວັນເອກະລາດຄົບຮອບ 31 ປີຂອງຢູເຄຣນຈາກການປົກຄອງຂອງໂຊຫວຽດ ໃນວັນພຸດນີ້ຈະສອດຄ່ອງກັບ 6 ເດືອນນັບຕັ້ງແຕ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເປີດການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ.
ສົງຄາມລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ເຊິ່ງກຳລັງດຸເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາຂອງ ຣັດເຊຍນັ້ນ, ໄດ້ສັງຫານນັກລົບ ແລະ ພົນລະເຮືອນ ຢູເຄຣນ ຫຼາຍພັນຄົນ, ໃນຂະນະດຽວກັນໄດ້ບັງຄັບປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ຫຼາຍລ້ານຄົນໃຫ້ຫຼົບໜີອອກຈາກບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າໄປຫາບ່ອນທີ່ປອດໄພໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ, ໄກຈາກເຂດແນວໜ້າຂອງການຕໍ່ສູ້ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ, ຫຼື ໄປຢູ່ໃນບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ການລະດົມຍິງດ້ວຍປືນໃຫຍ່ໄດ້ຕົກຖືກເມືອງ ນິໂກໂປລ ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນເມື່ອຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດວານນີ້, ບໍ່ໄກຈາກໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຊາໂປຣິສເຊຍ.