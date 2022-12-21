ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຍົກຍ້ອງສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ຜູ້ປ້ອງກັນປະເທດທີ່ກ້າຫານ” ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຢ້ຽມຢາມເມືອງ ບາກມຸດ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນນຶ່ງໃນສະຖານທີ່ການຕໍ່ສູ້ທີ່ດຸເດືອດທີ່ສຸດໃນສົງຄາມ ຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ 10 ເດືອນຜ່ານມາ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳຄືນຂອງທ່ານໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ອະທິບາຍຜົນກະທົບຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງ, ໂດຍກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຖິ້ມໄວ້ “ໂລກທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້, ຊີວິດທີ່ຖືກທຳລາຍ, ຄວາມເຈັບປວດ, ຊາກຫັກພັງ ແລະ ຂຸມຝັງສົບ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງຂັບໄລ່ອອກຈາກ ຢູເຄຣນ, ນຳເອົາຊີວິດກັບຄືນມາດິນແດນຂອງພວກເຮົາເທື່ອລະກ້າວ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົ້າມາຍຶດຄອງໄດ້ເຂົ້າມາ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ຄາດໄດ້ ແລະ ຄາດບໍ່ໄດ້, ສະນັ້ນວິລະຊົນຂອງພວກເຮົາ ຈຶ່ງມີທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອເອົາຊະນະ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນທີ່ປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ທຸກຄົນຄາດຫວັງ. ທຸກຢ່າງທີ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານຂອງພວກເຮົາໃນແຖວໜ້າແມ່ນກຳລັງລໍຖ້າຢູ່.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້, ໃນວິດີໂອທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍຫ້ອງການຂອງທ່ານຈາກການຢ້ຽມຢາມເມືອງ ບາກມຸດ ນັ້ນ, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ຖືກມອບທຸງຊາດ ຢູເຄຣນ ໃຫ້ ແລະ ອ້າງວ່າຈະມອບມັນ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນວິດີໂອວ່າ “ທະຫານໄດ້ມອບທຸງຊາດ ຢູເຄຣນ ທີ່ສວຍງາມຂອງພວກເຮົາ ດ້ວຍລາຍເຊັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ພວກເຮົາເພື່ອສົ່ງມັນຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ງ່າຍດາຍ. ສັດຕູແມ່ນກຳລັງຂະຫຍາຍກອງທັບຂອງພວກເຂົາ. ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາແມ່ນກ້າຫານກວ່າ ແລະ ຕ້ອງການອາວຸດທີ່ມີພະລັງກວ່າ. ພວກເຮົາຈະສົ່ງມັນຕໍ່ຈາກຜູ້ຊາຍຂອງພວກເຮົາໄປໃຫ້ລັດຖະສະພາ, ປະທານາທິບໍດີແຫ່ງ ສະຫະລັດ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນໜີ້ບຸນຄຸນສຳລັບການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເພິ່ນ, ແຕ່ນີ້ແມ່ນບໍ່ພໍ. ມັນແມ່ນການແຈ້ງບອກຊື່ໆ, ມັນບໍ່ພໍ.”
ທັງທ່ານ ເຊເລັນສກີ ແລະຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ຣັດເຊຍ, ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ, ໄດ້ຍົກຍ້ອງຄວາມກ້າຫານຂອງກອງກຳລັງພວກທ່ານໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ໃນຕຶກທີ່ມີໄຟໄຕ້ອ່ອນໆ ແລະ ໄດ້ຍົກຍ້ອງ “ຄວາມກ້າຫານ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ແຂງແກ່ນ” ຂອງກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ມີສຽງປືນໃຫຍ່ ດັງຢູ່ທາງນອກ.