ອົງການສືບລັບທາງທະຫານ GUR ຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ຕັ້ງໃຈລໍ້ໃຫ້ຄົນຂັບເຮືອບິນທະຫານ ຣັດເຊຍ ລົງຈອດເຮືອບິນເຮລິຄັອບເຕີ Mi-8 ຂອງລາວຢູ່ເດີ່ນບິນ ຢູເຄຣນ, ອີງຕາມໂຄສົກທ່ານ ແອນດຣີ ຢູຊອຟ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ທ່າມກາງລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ທ່ານ ຢູຊອຟ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີວ່າ “ນີ້ແມ່ນປະຕິບັດການ GUR. ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຕາມແຜນ.”
ການປະຕິບັດການທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດເພື່ອຍຶດເຮືອບິນເຮລິຄັອບເຕີທີ່ກຳລັງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈັບຄົນຂັບເຮືອບິນຂອງເຂົາເຈົ້າອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດການທີ່ກ້າຫານຢ່າງກະທັນຫັນສຳລັບ ຢູເຄຣນ, ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕື່ມເຕີມຄັງການບິນທີ່ມີຈຳກັດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍັງອາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລັບທີ່ມີຄ່າ ກ່ຽວກັບ ກອງທັບອາກາດຂອງ ຣັດເຊຍ ດ້ວຍ.
ສື່ມວນຊົນ ຢູເຄຣນ Ukrainska Pravda ໄດ້ອ້າງເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນລັບທີ່ບໍ່ໄດ້ບອກຊື່ວ່າ ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດວຽກດົນກວ່າ 6 ເດືອນເພື່ອຊັກຊວນຄົນຂັບເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮ່ວມມື ແລະ ນຳເຮືອບິນລຳນັ້ນ ມາ ຢູເຄຣນ.