ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງຢູເຄຣນ ປະເມີນສະຖານະການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂະນະທີ່ສົງຄາມກ້າວເຂົ້າປີທີສອງ

ດ້ວຍສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ ບັດນີ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີສອງ ໄດ້ມີການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຄືນໃໝ່ ກ່ຽວກັບເມືອງບໍ່ເກືອ ບັກມຸດ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ຊຶ່ງເປັນຈຸດສຸມ ຂອງການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມານີ້. ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂບດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຖານະການໃນເມືອງບັກມຸດ ກາຍເປັນເລື້ອງ “ສັບສົນຫຍຸ້ງຍາກ” ຢ່າງຍິ່ງ. ບັກມຸດເປັນພຽງເມືອງນຶ່ງ ໃນພື້ນທີ່ຫຼາຍແຫ່ງ ຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງຣັດເຊຍ ຂະນະທີ່ສົງຄາມຍັງສືບຕໍ່ໄປ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ການຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານການທະຫານມູນຄ່າຫຼາຍຕືໂດລາ ທີ່ບັນ ດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ໄດ້ໃຫ້ໄປນັ້ນ ຢູເຄຣນ ກໍສະແຫວງຫາເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນອີກ ແຕ່ມາເຖິງເວລານີ້ ປະເທດຕາເວັນຕົກ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄຳຮ້ອງດັ່ງກ່າວ. ອົງການເນໂຕ້ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດທາງດ້ານທະຫານ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ທີ່ວ່າ ຢູເຄຣນກຳລັງນຳໃຊ້ລູກກະສຸນ ໄວເກີນກວ່າທີ່ຕົນສາມາດຜະລິດໃໝ່ໄດ້.
ຣັດເຊຍຄວບຄຸມເຂດແດນຂອງຢູເຄຣນ ປະມານ 20 ເປີເຊັນ ຕ່ຳກວ່າແຜນ ການທີ່ຈະຢຶດເອົາພື້ນທີ່ທົ່ວປະເທດຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນ ຕັ້ງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ຄາດໝາຍໄວ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເມື່ອຣັດເຊຍບຸກລຸກປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022.
ຫົວໜ້າພະແນກວີໂອເອປະຈຳເຂດຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ທ່ານນາງມີໂຣສລາວາ ກອນກາດຊີ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ສຳພາດຫຼາຍເລື້ອງກັບທ່ານກີຣີໂລ ບູດານັອບ ຫົວໜ້າອຳນວຍການໜ່ວຍງານສືບລັບ ທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ໃນນະຄອນຫຼວງກີຢິບ. ທ່ານບູດານັອບ ໄດ້ກ່າວເຖິງສິ່ງທີ່ຄາດໝາຍໃນຫຼາຍເດືອນຈະມາເຖິງນີ້ ຂອງການຕໍ່ສູ້ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນດ້ານການທະຫານຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນ. ການສຳພາດໄດ້ຖືກດັດແກ້ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ.
ວີໂອເອຖາມທ່ານກີຣີໂລ ວ່າ ທ່ານເປັນພຽງຄົນດຽວ ໃນຄວາມເປັນຈິງ ເປັນບຸກຄົນທີ່ໃກ້ຊິດກັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຄືວ່າ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງການບຸກລຸກຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແມ່ນກະທັງກ່ອນໜ້າການບຸກລຸກຢ່າງເຕັມສ່ວນນັ້ນ ກໍໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມຈຳເປັນເພື່ອກຽມພ້ອມສຳລັບການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງຢູເຄຣນ. ໃນເວລານັ້ນ ມີຜູ້ໃດຟັງທ່ານ?
ທ່ານບູດານັອບຕອບວ່າ: ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ມາຮອດວັນທີ 25 ກຸມພາ 2023 ແລ້ວ ແລະຣັດເຊຍ ກໍບໍ່ສາມາດບັນລຸພາລະກິດຍຸດທະສາດຂອງຕົນ, ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍບາງສ່ວນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກຮັບຟັງ. ໃນເວລານັ້ນ ເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ມີຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ຂະນະທີ່ຊ່ວງເວລາ ຂອງເດືອນກຸມພາ 2022 ຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ...ບາດກ້າວຕ່າງໆບາງຢ່າງໄດ້ຖືກປະຕິບັດ ແລະມັນເປັນຍ້ອນອັນນີ້ ທີ່ວ່າ ຣັດເຊຍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງຕົນ ໃນວັນທີ 24.”
ວີໂອເອຖາມຕໍ່ໄປວ່າ: ທ່ານເວົ້າວ່າ “ຍ້ອນອັນນັ້ນ.” ຍ້ອນຫຍັງ?
ທ່ານບູດານັອບຕອບວ່າ: ຍົກຕົວຢ່າງ, ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໃຫ້ເຈົ້າອັນນັ້ນໄປແລ້ວ ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2022, ກອງທັບອາກາດຂອງພວກເຮົາໄດ້ກະຈາຍອອກໄປ. ສະນັ້ນ ເມື່ອການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022, ການສູນເສຍໃນການສູ້ລົບດ້ານການບິນ ເກືອບວ່າໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເກືອບວ່າສູນເລີຍ. ບາດກ້າວທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ຮູ້ຈັກກັນພຽງເລັກນ້ອຍ, ບາດກ້າວ ທັງຫຼາຍໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນຊ່ວງເວລາສຸດທ້າຍ ອາດເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ມັນກໍໄດ້ຖືກປະຕິບັດ.