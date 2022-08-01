ການຂົນສົ່ງອາຫານປະເພດເມັດຈາກທ່າເຮືອ ໂອເດຊາ ຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ສືບຕໍ່ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ກຳປັ່ນບັນທຸກທີ່ປັກທຸງຊາດ ຊີເອຣາ-ເລໂອນ ຊື່ວ່າ ຣາໂຊນີ ໄດ້ເປັນລຳທຳອິດທີ່ເດີນທາງອອກຈາກທ່າເຮືອ, ບັນທຸກສາລີມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ປະເທດ ເລບານອນ. ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ເທີກີ ໄດ້ກ່າວວ່າກຳປັ່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸຊື່ລຳອື່ນໆກໍຈະເດີນທາງອອກຈາກ ຢູເຄຣນ ເຊັ່ນກັນ.
ເທີກີ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເປັນຜູ້ແທນຕາງໜ້າເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດດຳເນີນຕໍ່ໄປ ທ່າມກາງວິກິດການອາຫານໂລກທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ໄດ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຍ້ອນການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງ ຣັດເຊຍ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮຽກຮ້ອງການເດີນທາງທີ່ປອດໄພຂອງກຳປັັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າທີ່ເດີນທາງອອກຈາກທ່າເຮືອໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ ຜ່ານເຂດນ້ຳຕ່າງໆໃນທະເລດຳທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຄວບຄຸມນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງສົງຄາມໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ດິມິໂຕຣ ຄູເລບາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບການສືບຕໍ່ການສົ່ງອອກຈາກທ່າເຮືອ ໂອເດຊາ.
ທ່ານໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ເປັນວັນທີ່ໂລ່ງໃຈສຳລັບໂລກ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບເພື່ອນມິດຂອງພວກເຮົາໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ, ເອເຊຍ, ແລະ ອາຟຣິກາ, ໃນຂະນະທີ່ອາຫານປະເພດເມັດຈຸທຳອິດຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ໂອເດຊາ ຫຼັງຈາກຫຼາຍເດືອນຂອງການຖືກກີດກັ້ນໂດຍ ຣັດເຊຍ. ຢູເຄຣນ ໄດ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືມາຕະຫຼອດ ແລະ ຈະຄົງເປັນຢູ່ຄືເກົ່າຖ້າ ຣັດເຊຍ ເຄົາລົບພາກສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງ.”
ໂຄສົກສຳລັບເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວວ່າການຮັບປະກັນວ່າອາຫານປະເພດເມັດສາມາດໄປເຖິງຕະຫຼາດໂລກ “ແມ່ນຄວາມຈຳເປັນທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ.”
ທ່ານ ສເຕຟານ ດູຈາຣິກ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຫວັງວ່ານີ້ຈະເປັນການຂົນສົ່ງດ້ານການຄ້າຄັ້ງທຳອິດຂອງຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ເຊັນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແລະວ່ານີ້ຈະນຳມາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານໂລກ ໂດຍສະເພາະໃນສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ.”
ທ່ານ ດູຈາຣິກ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ໂຄງການອາຫານໂລກ ມີແຜນທີ່ຈະຊື້ອາຫານປະເພດເມັດ 30,000 ໂຕນເພື່ອຂົນຂຶ້ນກຳປັ່ນ ແລະ ຂົນສົ່ງອອກຈາກຢູເຄຣນ ໃນກຳປັ່ນພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ./