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ວັນພຸດ, 03 ສິງຫາ 2022
ໂລກ

ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເດີນ​ທາງ​ໄປຮອດ​ປະ​ເທດ ເທີ​ກີ ແລ້ວ

ກຳ​ປັ່ນ ຣາ​ໂຊ​ນີ ທີ່​ຕິດ​ທຸງ​ຊາດ ຊີ​ເອ​ຣາ​ ເລ​ອອນ, ຂົນ​ສົ່ງ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ກຳ​ລັງ​ເດີນ​ທາງ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ດຳ, ໃກ້​ກັບ​ນະ​ຄອນ ອິ​ສ​ຕານ​ບູ​ລ, ປະ​ເທດ ເທີ​ກີ, 2 ສິງ​ຫາ 2022.

ລັດ​ຖະ​ບານ ເທີ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຮອບ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ຂອງຢູ​ເຄ​ຣນ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ເປີດ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໄປ​ຮອດ​ເຂດນອກ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ປະ​ເທດເທີ​ກີ ແລ້ວ.

ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ປັກ​ທຸງ​ຊາດ ຊີ​ແອ​ຣາ ເລ​ອອນ ທີ່ຊື່​ວ່າ ຣາ​ໂຊ​ນີ ແມ່ນ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ອອກຈາກ​ທ່າ​ເຮືອ ໂອ​ເດ​ຊາ ຂອງຢູ​ເຄ​ຣນ ໄປ​ປ​ະ​ເທດເລ​ບາ​ນອນ ໂດຍ​ມີ​ສາ​ລີຫຼາຍກວ່າ 26,000 ໂຕນຢູ່​ເທິງ​ກຳ​ປັ່ນ.

ແຕ່​ການ​ຢຸດ​ແຫວ່ ​ບ່ອນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ນະ​ຄອນອິ​ສ​ຕານ​ບູ​ລ, ບ່ອນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ຮ່ວມ​ພິ​ເສດ ​ຈະ​ກວດ​ກາ​ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ທມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ຂົນ​ສົ່ງ​ອາ​ວຸດ ຫຼື ວັດ​ຖຸ​ທີ່ບໍ່​ແມ່ນ​ອາ​ຫານ​ພາຍ​ໃຕ້​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ທີ່​ໄດ້ບັນ​ລຸ​ກັນ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ຂອງຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່າມ​ກາງວິ​ກິດ​ການ​ອາ​ຫານ​ໂລກ.

ສູ​ນ​ກາງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ລວມ​ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈາກ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ຣັດ​ເຊຍ, ເທີ​ກີ ແລະ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ສີ່​ຝ່າຍ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ.

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ ແອນ​ໂຕ​ນີ​ໂອ ກູ​ເຕ​ເຣ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ ຣາ​ໂຊ​ນີ “ໄດ້​ບັນ​ຈຸ​ສິນ​ຄ້າ​ສອງ​ຊະ​ນິດ​ທີ່​ຂາດ​ຕະຫຼາດຄື: ສາ​ລີ ແລະຄວາມ​ຫວັງ. ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ຫ​ວັງແມ່ນ​ສຳ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ຜູ້​ທີ່​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ໃນ​ທ່າ​ເຮືອ ຂອງຢູ​ເຄ​ຣນ ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ຂັດ​ຂ້ອງ​ ເພື່ອເອົາ​ໄປ​ລ້ຽງ​ດູ​ຄອ​ບ​ຄົວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ, “ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເປັນ​ສັກ​ຂີ​ພະ​ຍານ​ໃນ​ມື້ນີ້​ ໃນທ່າ​ເຮືອ ໂອ​ເດ​ຊາ ແມ່ນ​ຈຸດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ. ມັນ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ກຳ​ປັ່ນ​ການ​ຄ້າ​ລຳ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍໆ​ລຳ ​ທີ່​ນຳ​ເອົາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໄປ​ສູ່​ຕະຫຼາດ​

ທ່ານກູ​ເຕ​ເຣ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ, ຝຸ່ນ ແລະວັດ​ຖຸ​ອື່ນໆ ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ອາ​ຫານ​ແມ່ນ​ມີ​ຂາຍ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ທີ່​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ.”

ໂດຍ​ເປັນສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຄືນ​ໃໝ່​ນັ້ນ, ທ່ານ ກູ​ເຕ​ເຣ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ໂຄງ​ການ​ອາ​ຫານ​ໂລກ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ຊື້​ເຂົ້າ​ເບຼ​ຂອງຢູ​ເຄ​ຣນ 30,000 ໂຕນ ແລະ ສົ່ງ​ມັນ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ກຳ​ປັ່ນ​ພິ​ເສດທີ່​ເໝົາ​ໂດຍອົງ​ການສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ທາງວິ​ດີ​ໂອ​ເມື່ອ​ແລງວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ແມ່ນ “ສັນ​ຍານ​ທີ່​ເປັນ​ແງ່ບວກ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ມັນ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ຍຸ​ດຕິ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງວິ​ກິດ​ການ​ອາ​ຫານ​ໂລກໄດ້.”

ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ທ່ານ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ຕ້ອງໄດ້ຖືກ​ຕິດ​ຕາມ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັ​ນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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