ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ແລະ ເທີກີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານີ້ວ່າ ການຕົກລົງກັນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ເພື່ອອະນຸຍາດການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດຂອງຢູເຄຣນໃຫ້ແລ່ນຜ່ານທະເລດຳ ຈະສືບຕໍ່ໄປອີກສີ່ເດືອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໃນປັດຈຸບັນ.
ການຕໍ່ເວລາດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼາຍວັນກ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການໝົດອາຍຸຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ້ງເດີມ ທີ່ປະເທດ ເທີກີ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ໄກ່ເກ່ຍໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ການຂົນສົ່ງອາຫານປະເພດເມັດທີ່ຖືກກໍ່ກວນໂດຍການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ໂດຍ ຣັດເຊຍ ນັ້ນດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີການກັບຕໍ່ເວລານັ້ນ, ໂດຍກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອຮັບປະກັນ “ການສະໜອງສິນຄ້າທີ່ສຳຄັນຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ມີບັນຫາ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າອົງການສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະກຳຈັດສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສຳລັບການສົ່ງອອກອາຫານ ແລະ ປຸຍຈາກ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງທັງສອງສະບັບທີ່ຖືກເຊັນໃນນະຄອນ ອີສຕານບູລ ເມື່ອສາມເດືອນທີ່ຜານມາແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະນຳເອົາລາຄາອາຫານ ແລະ ປຸຍຫຼຸດລົງມາ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງວິກິດການດ້ານອາຫານໂລກ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີທີ່ປະກາດການຕໍ່ເວລາວ່າ ຢູເຄຣນ, ທ່ານ ກູເຕເຣັສ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ "ໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນໃນການຕໍ່ສູ້ຂອງໂລກກັບວິກິດການອາຫານ.”
ໂຄງການລິເລີ່ມອາຫານປະເພດເມັດທະເລດຳ ແມ່ນໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດຂອງ ຢູເຄຣນ 11 ລ້ານໂຕນ, ເຊິ່ງຈຳນວນ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງມັນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.