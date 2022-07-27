ກອງກຳລັງຢູເຄຣນ ໄດ້ໂຈມຕີຂົວຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນແຫ່ງນຶ່ງໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ, ດ້ວຍການໃຊ້ສິ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າເປັນລະບົບຈະຫຼວດທີ່ຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍ ສະຫະລັດ.
ຂົວ ແອນໂຕນິບສກີ ຂ້າມແມ່ນ້ຳນີບເປີ ໄດ້ປິດໃນວັນພຸດວານນີ້ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີຂອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ຄີຣິລ ສເຕຣມູຊອຟ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ຣັດເຊຍ ສຳລັບພາກພື້ນ ເຄີສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າຂົວທີ່ວ່ານັ້ນຍັງຢືນຢູ່ຄືເກົ່າຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຂອງແລງວັນອັງຄານວານນີ້, ແຕ່ພື້ນຫົນທາງແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຂຸມ.
ທ່ານ ສເຕຣມູຊອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງຢູເຄຣນ ໄດ້ໃຊ້ລະບົບຈະຫຼວດເຄື່ອນທີ່ລະດັບສູງ ຫຼື HIMARS ເພື່ອດຳເນີນການໂຈມຕີ.
ຂົວດັ່ງກ່າວແມ່ນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຣັດເຊຍ ທຳການຈັດສົ່ງອາວຸດໃຫ້ກອງກຳລັງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ມີໄຄໂລ ໂປໂດລຢັກ, ທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳການໂຈມຕີຂົວດັ່ງກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ທວິດເຕີວ່າ, ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ຄວນຖືວ່າ ມັນເປັນຄຳເຕືອນ.
ທ່ານ ໂປໂດລຢັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ “ຄວນຮຽນວິທີລອຍຂ້າມ” ແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວ ຫຼື “ໜີອອກຈາກເມືອງ ເຄີສັນ ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢູ່.”