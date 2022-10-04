ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າເພີ່ມເຕີມໃນວັນຈັນວານນີ້ຢູ່ພາກພື້ນ ເຄີສັນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ, ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມໃສ່ໄຊຊະນະຂອງເຂົາເຈົ້າເມື່ອສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຜັກດັນ ການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຕໍ່ ຣັດເຊຍ ເພື່ອຍຶດຄືນເຂດແດນທີ່ກອງກຳລັງຂອງ ມົສກູ ໄດ້ອ້າງເອົາໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງການບຸກລຸກ 7 ເດືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ຣັດເຊຍ ໃນພາກພື້ນເຄີສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງທັບ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຍຶດຄືນບາງເຂດແດນ, ໃນຂະນະທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ຍອມຮັບວ່າ “ດ້ວຍໜ່ວຍລົດຖັງທີ່ແຂງແກ່ນກວ່າ,” ຢູເຄຣນ ສາມາດທີ່ຈະເຈາະເລິກເຂົ້າໄປ ໃນການປ້ອງກັນຂອງພວກເຮົາ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໄປຕໍ່ ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແລະ ໂດຍປາສະຈາກການໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງທັບບົກໄດ້ຍຶດຄືນເມືອງຕ່າງໆໃນຫຼາຍເຂດ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ສູນກາງປະຊາກອນໃໝ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍ ໃນຫຼາຍພາກພື້ນ. ການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງແນວໜ້າ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ກອງກຳລັງຂອງທ່ານໃນພາກພື້ນເຄີສັນ ໄດ້ປົດປ່ອຍເມືອງ ອາຄານແຮລສເກ (Arkhanhelske) ແລະ ມາຍຣິວບິບກາ (Myriubivka).
ແຕ່ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກອງທະຫານຂອງ ມົສກູ “ໄດ້ຄອບຄອງຖັນແຖວການປ້ອງກັນກ່ອນການກະກຽມ ແລະ ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຂະໜາດໃຫຍ່” ຕໍ່ກອງກຳລັງ ກີຢິບ. ເຄີສັນ ແມ່ນນຶ່ງໃນສີ່ພາກພື້ນທີ່ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເຂົ້າຄອບຄອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກອງທັບ ສະຫະລັດ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ເຫັນການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກໄດ້ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ພະຍາຍາມທີ່ຜັກດັນໄປພາກຕາເວັນຕົກ, “ແຕ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນດິນ ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ສືບຕໍ່ທີ່ຈະຮັກສາຕຳແໜ່ງໄວ້.”
ໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ, ສະພາຕ່ຳຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍສົນທິສັນຍາ ດ້ວຍການຈ້ຳກາຢາງ ສຳລັບສີ່ພາກພື້ນຂອງ ຢູເຄຣນ ເພື່ອຮວມເຂົ້າກັບ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງສະພາສູງ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະເຮັດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.