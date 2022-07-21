ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຂອງຢູເຄຣນ, ທ່ານນາງໂອເລນາ ເຊເລັນສ໌ກາ (Olena Zelenska) ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກສົງຄາມຣັດເຊຍ ໃນປະເທດຂອງທ່ານນາງ ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ໃນການຮ້ອງຂໍເອົາການສະໜອງລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດເພີ້ມອີກ ດ້ວຍຄວາມເວົ້າໜ້າສະເທືອນໃຈ ເພື່ອຈະເອົາໄປຕ້ານການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງມົສກູ.
ທ່ານນາງເຊເລັນສ໌ກາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃບຫນ້າຂອງນາງລີຊາ (Liza), ເດັກ ນ້ອຍທີ່ກຳລັງຮຽນຍ່າງ ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟໃນຕົ້ນ ເດືອນນີ້ ຢູ່ໃນເມືອງວິນນິດເຊຍ (Vinnytsia), ນາງອີວາ (Eva) ອາຍຸ 5 ປີ, ຖືກປະໄວ້ຢູ່ໃນຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກອາຄານທີ່ຖືກທໍາລາຍ, ແລະຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກສະໜາມມໍລະນະຂອງຄົນຢີວ ຫລື Holocaust ຖືກຂ້າຕາຍໃນນະຄອນຫລວງກີຢິບ.
ທ່ານນາງເຊເລັນສ໌ກາ ກ່າວເປັນພາສາຢູເຄຣນໂດຍທີ່ມີແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງແປຄຳປາໄສເປັນພາສາອັງກິດໃຫ້ທ່ານນາງວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າ ຢາກເວົ້າກັບບັນດາທ່ານໃນນາມທີ່ເປັນສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ, ແຕ່ກໍຍັງໃນນາມທີ່ເປັນລູກສາວ ແລະ ເປັນແມ່ອີກ". "ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ ແລະຕໍາແໜ່ງອັນໃດກໍຕາມ ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ກ່ອນອື່ນໝົດ, ພວກເຮົາຍັງຄົງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາສະເໝີ."
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ບັນດາສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນ “ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານດ້ານສັນຕິພາບເປັນການສະເພາະເລີຍ.” “ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກ່ຽວກັບວຽກງານສັນຕິພາບໄດ້ແນວໃດ ໃນເມື່ອສົງຄາມຮຸກຮານກໍ່ການຮ້າຍ ແບບບໍ່ໄດ້ມີການເກາະຜິດ ກຳລັງໄດ້ກະທົບໃສ່ປະເທດຊາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ? ຣັດເຊຍກຳລັງທຳລາຍຊີວິດປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານນາງເຊເລັນສ໌ກາກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອາວຸດ - ອາວຸດທີ່ຈະບໍ່ຖືກໃຊ້ ເພື່ອເຮັດສົງຄາມຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງຜູ້ອື່ນ, ແຕ່ຈະໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງບ້ານເຮືອນ ຂອງຄົນ ແລະສິດໃນການປະກອບຊີວິດຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນນັ້ນ." "ຂ້າພະເຈົ້າກໍາ ລັງຮ້ອງຂໍເອົາລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກຈະຫຼວດຂ້າເດັກນ້ອຍ ຂະນະທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນລໍ້ຍູ້ຂອງພວກເຂົາ ... ແລະຂ້າທັງຫມົດຄອບຄົວຂອງເຂົາ."
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ“ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນແມ່ ແລະເປັນພໍ່ທຸກຄົນ ນອນຫລັບຕາໄດ້ຢ່າງສະຫງົບໃຈ.”
ທ່ານນາງເຊເລັນສ໌ກາ ແມ່ນຢູ່ໃນມື້ທີສາມຂອງການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ, ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ກັບສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານນາງຈີລ ໄບເດັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ແລະລັດຖະມົນຕີການ ຕ່າງປະເທດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ.
ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງສອງທ່ານນີ້ ໄດ້ພົບກັນຄັ້ງຫລ້າສຸດແມ່ນໃນຕອນໄປຢ້ຽມຢາມ ຂອງທ່ານນາງໄບເດັນ ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ, ໃນເວລາທີ່ພວກເພິ່ນໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ແລະໄປເຮັດຂອງຂວັນວັນແມ່ ຮ່ວມກັບພວກເດັກນ້ອຍ.