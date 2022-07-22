ຜົນຂອງການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນຂອງສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຢູເຄຣນ ທ່ານນາງ ໂອເລນາ ເຊເລັນສກີ ເລີ່ມທີ່ຈະປາກົດຕົວຂຶ້ນ, ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໃນ ຄຳປາໄສປະຈຳວັນຂອງທ່ານເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ແກ່ທ່ານ ເຈມສ໌ ຣິສ, ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ຄາດິນ, ທ່ານ ໂຣເຈີ ວິກເກີ, ທ່ານ ຣິເຈີດ ບລູເມັນຕອລ, ທ່ານ ຣອບ ພອດແມນ, ທ່ານນາງ ຈີນ ຊາຮີນ ແລະ ທ່ານ ລິນຊີ ແກຣມ ໄດ້ນຳສະເໜີຮ່າງມະຕິ ກ່ຽວກັບ ການຮັບຮູ້ການກະທຳຂອງຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນນັ້ນ ເປັນການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ອີງຕາມຮ່າງເອກະສານນັ້ນ, ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວປະນາມ ຣັດເຊຍ ສຳລັບການດຳເນີນການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນຕໍ່ປະຊາຊົນແຫ່ງຢູເຄຣນ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ສະຫະລັດ, ພ້ອມກັບອົງການ NATO ແລະ ບັນດາພັນທະມິດສະຫະພາບຢູໂຣບ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານແຫ່ງຢູເຄຣນ ເພື່ອປ້ອງກັນການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າຕໍ່ໄປ ກັບປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ, ສະໜັບສະໜູນການສືບສວນສອບສວນຂອງສານອາຍາສາກົນເພື່ອນຳເອົາພວກຜູ້ນຳການເມືອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບມາລົງໂທດສຳລັບການຮຸນຮານ, ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ, ອາຊະຍາກຳຕໍ່ມວນມະນຸດ ແລະ ການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ດ້ວຍການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍທັງໝົດຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ແລະ ປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ຣັດເຊຍ ແມ່ນມີແຕ່ກຳລັງຝັງໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກັບບັນດາຜູ້ນຳກອງທັບ ແລະ ພະນັກງານຂອງທ່ານໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ “ພວກເຮົາມີໂອກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງກອງກຳລັງຂອງພວກເຮົາຢູ່ແນວໜ້າ ແລະ ສຳລັບການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ພວກບຸກລຸກນັ້ນ.”
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຈມຕີເມືອງຕ່າງໆຂອງ ຢູເຄຣນ ອີກຄັ້ງນຶ່ງດ້ວຍການໂຈມຕີໄລຍະໄກ, ພຽງນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ມົສກູ ແມ່ນກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະຂະຫຍາຍສົງຄາມຂອງພວກເຂົາໃນຢູເຄຣນ ນອກເໜືອຈາກພາກພື້ນດອນບາສ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ ການລະດົມຍິງຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກະທົບຖືກຫຼາຍເມືອງ, ລວມທັງຕະຫຼາດແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງ ຄາກີບ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງ ຢູເຄຣນ, ເຮັດໃຫ້ສາມຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ 23 ຄົນບາດເຈັບ.