ກຳປັ່ນລົບຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງຖະຫຼົ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆໃກ້ເມືອງໂອແດັສສາ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງອາດເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການເພີ້ມທະວີໃນໂຈມຕີໃສ່ເມືອງທ່າເຮືອຂອງຢູເຄຣນ. ແຕ່ນັກຍຸດທະສາດການທະຫານບາງຄົນ ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຣັດເຊຍ ຍັງດີ້ນຮົນເພື່ອຄຸ້ມຄອງດິນແດນທີ່ພວກເຂົາຢຶດມາໄດ້ແລະ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມເສຍໄຊຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໃນການປະທະກັນຢ່າງດຸເດືອດຢູ່ທີ່ແຫ່ງອື່ນໆ ຊຶ່ງເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການບຸກໂຈມຕີເມືອງໂອແດັສສາ ຊັກຊ້າລົງກໍເປັນໄດ້.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອັງກິດ ໃນການລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການສູ້ລົບປະຈຳວັນຂອງຕົນ ໄດ້ປະເມີນວ່າ ກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນພວມດີ້ນ ຮົນເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາທ້າທາຍທັງຫຼາຍຈາກສະພາບພູມິປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ແລະທີ່ວ່າ ບັນດາໜ່ວຍທະຫານຂອງຣັດເຊຍສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອາໄສຢູ່ຕາມຖະໜົນສາຍຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລັງເລໃຈ ທີ່ຈະແລ່ນອອກໄປນອກເສັ້ນທາງເພື່ອຫລົບລີກ. ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ກອງກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການບຸກເຂົ້າມາຂອງຣັດເຊຍຢຸດສະງັກລົງ ດ້ວຍການລະເບີດຂົວຫຼາຍແຫ່ງ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອັງກິດ ໄດ້ສະລຸບວ່າ “ຍຸດທະວິທີຂອງກອງທັບຢູເຄຣນ ໄດ້ປັບຕົວເພື່ອສວຍໃຊ້ຄວາມບົກຜ່ອງໃນການເຄື່ອນກຳລັງຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຮັບການທໍ້ຖອຍ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ຕໍ່ກອງກຳລັງທີ່ບຸກລຸກເຂົ້າມາ.”
ທ່ານມີແຄໂລ ໂປໂດລີຢັກ (Mykhailo Podolyak) ທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາ ທິບໍດີຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນທວີດເຕີ ວ່າ ການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຫຼາຍໆຮອບໃນ “ພື້ນທີ່ປະຕິບັດການຫຼາຍແຫ່ງ” ໄດ້ຫັນປ່ຽນ “ທັດສະນະຄະຕິຂອງຝ່າຍຕ່າງໆ” ທີ່ທຳການສູ້ລົບ. ແລະທ່ານໂອເລັກຊີ ອາເຣສໂຕວິຈ (Oleksiy Arestovych) ທີ່ປຶກສາອີກຄົນນຶ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍບໍ່ສາມາດກວດລ້າງ “ຢູ່ໃນຈຸດຮ້ອນແຮງຫຼັກ” ອ້ອມຮອບນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ແລະມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ພວກເຂົາຈະເຮັດໄດ້ເນື່ອງ ຈາກວ່າ “ຣັດເຊຍ ໄດ້ນຳໃຊ້ຍຸດໂທປະກອນຂອງຕົນຈົນໝົດ.”
ສອງສ່ວນສາມຂອງຈະຫຼວດຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງຖືກຕຶກອາຄານຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະພື້ນຖານໂຄງລາງ ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານອາເຣສໂຕວິຈ ໃນຖະ ແຫຼງການຜ່ານທາງວີດີໂອ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ຍິງຖະຫຼົ່ມ ຄາກີບ ເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງຢູເຄຣນແລະເມືອງອ້ອມຂ້າງທັງຫຼາຍ. ຄຸ້ມຕຶກບ້ານພັກອາພາດເມັ້ນສູງຫຼາຍຊັ້ນ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍປືນໃຫຍ່ ຢູ່ໃນນະ ຄອນຫຼວງກີຢິບຂອງຢູເຄຣນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍຊັ້ນເທິງສຸດ ແລະກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້. ມີລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍສອງຄົນແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີການຢືນ ຢັນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ເສຍຊີວິດຫຼືໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ອຳນາດການປົກຄອງຂອງຢູເຄຣນ ກະປະມານວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳລາຍ ຕຶກອາຄານ 3,500 ຫຼັງ ໃນ 21 ວັນຂອງສົງຄາມລວມທັງໂຮງຮຽນຫຼາຍກວ່າ 200 ແຫ່ງ.
ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ມີທະຫານຣັດເຊຍ 13,800 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ຫຼືຖືກຈັບໄດ້ ນັບແຕ່ເລີ້ມການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງກ່າວອີກວ່າ ຕົນໄດ້ທຳລາຍຫຼືສ້າງເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລົດຖັງ ຣັດເຊຍ 430 ຄັນ ແລະລົດຫຸ້ມເກາະອີກ 1,375 ຄັນ. ການກ່າວອ້າງຂອງຢູເຄຣນ ຍັງບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ຈາກໜ່ວຍງານທີ່ເປັນອິດສະຫຼະເທື່ອ.
ນາຍພົນຄົນທີ 4 ຂອງກອງທັບຣັດເຊຍ ທ່ານໂອເລັກ ມີຕີຢາເອັບ (Oleg Mityaev) ຜູ້ບັນຊາການກອງພົນຍານເກາະທີ 150 ຂອງຣັດເຊຍ ອາຍຸ 47 ປີ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ. ກີຢິບກ່າວວ່າ ນາຍພົນມີຕີຢາເອັບ ທີ່ເຄີຍໄປສູ້ລົບຢູ່ຊີເຣຍມາແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃກ້ໆກັບເມືອງມາຣີອູໂປລ ແລະໄດ້ນຳເຜີຍແຜ່ຮູບທີ່ອ້າງວ່າເປັນສົບຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ແຕ່ມົສກູ ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ການຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງນາຍພົນຜູ້ນີ້ເທື່ອ.
ຖ້າການກ່າວອ້າງດັ່ງກ່າວຫາກຖືກຕ້ອດງ ລາວຈະເປັນນາຍພົນຄົນທີ 4 ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນຢູເຄຣນ ແລະເປັນນາຍທະຫານຄົນທີ 13 ຂອງຣັດເຊຍ ນັບແຕ່ວັນທີ 24 ກຸມພາ ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາການບຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນເລີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ.
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