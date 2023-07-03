ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ກຳລັງຂອງຣັດເຊຍໄດ້ບຸກຄືບໜ້າຢູ່ໃນບາງເຂດ ທາງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງຢູເຄຣນ ທ່າມກາງການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນຂະນະທີ່ທະຫານຢູເຄຣນເຂົ້າຢຶດບາງເຂດຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານນາງຮານນາ ມາລີອາ ກ່າວວ່າ ການບຸກຄືບໜ້າຂອງຣັດເຊຍມີຂຶ້ນໃນຫຼາຍໆພື້ນທີ່ໃນເຂດໂດແນັດ ຮວມທັງເມືອງລີມານ ອັບດີກາ ແລະມາຣິນກາ.
ທ່ານນາງມາລີອາ ກ່າວວ່າ “ການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກພວມດຳເນີນຢູ່ໃນທຸກໆແຫ່ງ ສະຖານະການແມ່ນສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ.”
ທ່ານນາງມາລີອາເວົ້າວ່າ ຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ກຳລັງຂອງຢູເຄຣນໄດ້ປະເຊີນກັບ “ການຕ້ານຢັນຢ່າງເຂັ້ມແຂງຂອງສັດຕູ ໃນເຂດບໍ່ແຮ່ທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກ ແລະມີການສົ່ງກອງໜຸນຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າປະຈຳການ.
ຫຼັງຈາກມີຄວາມງຽບສະຫງົບມາໄດ້ 12 ມື້ ຣັດເຊຍກໍເລີ້ມທຳການໂຈມຕີໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຄືນອີກ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນອາທິດ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດຢູເຄຣນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ 1 ຄົນ ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ຍ້ອນຖືກຊາກຫັກພັງລົງມາທັບ. ການໂຈມຕີໄດ້ຖືກສະກັດກັ້ນໂດຍລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຢູເຄຣນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງກີຢິບຂອງຢູເຄຣນບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຈຳນວນທີ່ຄັກແນ່ຂອງໂດຣນທີ່ທຳການໂຈມຕີ ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ. ແຕ່ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ໂດຣນຊາເຮັດທີ່ຜະລິດໂດຍອີຣ່ານທັງ 8 ລຳພ້ອມກັບ ລູກສອນໄຟຄຣູສ ຄາລີເບີ 3 ລູກ ໄດ້ຖືກຍິງຕົກ ໂດຍລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດ ຄ້າຍກັບສຽງລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດທີ່ຍິງຖືກເປົ້າໝາຍ. ຍັງບໍ່ມີລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນີ້ເທື່ອ.