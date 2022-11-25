ພວກຄົນງານຢູເຄຣນເຮັດວຽກໝົດມື້ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ເພື່ອຫາທາງຟື້ນຟູການບໍລິການໄຟຟ້າແລະນ້ຳປະປາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍໆລ້ານຄົນ ຍ້ອນການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງປະເທດທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ.
ມີການຍິງລູກສອນໄຟຈຳນວນນຶ່ງໂຈມຕີຫົວເມືອງສຳຄັນໆໃນຢູເຄຣນ ຮວມທັງນະຄອນຫຼວງກີຢິບແລະເມືອງລີວິບ. ມາຮອດຕອນກາງຄືນວັນພະຫັດ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ທ່ານວີຕາລີ ກຣິສໂກກ່າວວ່າ 60 ເປີເຊັນຂອງບ້ານເຮືອນແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄຟຟ້າມອດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຜ່ານທາງເຕເລກຣາມວ່າ ພວກນາຍຊ່າງໄຟຟ້າ “ພວມເຮັດວຽກເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ” ເພື່ອຟື້ນຟູການບໍລິການໄຟຟ້າ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເທດສະບານ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ຂອງຝຣັ່ງວ່າ ການບໍລິການນ້ຳປະປາແມ່ນໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງເຕັມອັດຕາແລ້ວ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ໄດ້ ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວີດີໂອເມື່ອແລງວັນພະຫັດນີວ່າ “ມາຈົນຮອດຕອນແລງນີ້ ຍັງມີບັນຫາຢູ່ກ່ຽວກັບນ້ຳປະປາ ຢູ່ໃນ 15 ເຂດ.
ທ່ານເຊເລນສກີ ກ່າວວ່າ “ສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດນະຄອນກີຢິບ ກີໂຮໂວແຣດ ນິບໂປຣປີຕຣອບ ລີວິບ ປອດຕາວາ ແລະ ຄາກີບ. ແຕ່ເມື່ອຮວມກັນກັບການສະໜອງໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນໆແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງສະໜອງນ້ຳ ແລະອາຍອຸ່ນນຳດ້ວຍ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຖານະການໃນດ້ານໄຟຟ້າຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ໃນເກືອບທຸກໆເຂດ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາພວມເຄື່ອນຍ້າຍ ອອກຈາກຄວາມມືດເທື່ອລະກ້າວໆ.”
ສະພາບອາກາດຢູ່ໃນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດຢູເຄຣນເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ແມ່ນຕ່ຳກວ່າ 10 ອົງສາແຊລຊຽສ ໂດຍມີການພະຍາກອນອາກາດວ່າ ຈະມີຝົນແລະຫິມະຕົກພາຍໃນສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້ານີ້.
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