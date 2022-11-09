ຢູເຄຣນ ເຕັມໃຈ ທີ່ຈະພິຈາລະນາ 'ຢ່າງຈິງໃຈ' ຕໍ່ການເຈລະຈາກັບຣັດເຊຍ

ກ່ອນໜ້າການກ່າວຖະແຫລງຂອງທ່ານ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງໂລກຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດດ້ານດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ຍິນດີ ທີ່ຈະພິຈາລະນາ “ຢ່າງຈິງໃຈ” ໃນການເຈລະຈາກັບຣັດເຊຍ.
ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະເປີດໃຈເພື່ອສົນທະນາກັບມົສກູ ຖ້າເຂດແດນຂອງຢູເຄຣນໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຄືເກົ່າ ພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ແລະການໂຈມຕີທັງຫຼາຍ ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ແລະມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອນຳເອົາພວກຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດມາຮັບຜິດຊອບ.
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ຫຼັງຈາກລາຍງານຂອງໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສ (Washington Post) ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຢາກໃຫ້ຢູເຄຣນ ສະ ແດງອອກເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຕົນ ທີ່ຈະພົວພັນໃນການເຈລະຈາສັນຕິພາບ. ຄວາມຕັ້ງໃຈນັ້ນ ອີງຕາມບົດລາຍງານ ຈະເສີມສ້າງການສະໜັບສະໜູນຂອງ ນາໆຊາດສຳລັບກີຢິບ.
“ທ່າທີຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຢູເຄຣນເຂົ້າໃນເຈລະຈາກ ກ່ອນທີ່ພວກເຂົ້າເຈົ້າມີຄວາມພ້ອມ ແຕ່ແທນທີ່ວ່າ ຈະໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເອງຢູ່ໃນທ່າທີ ເຊັ່ນວ່າ ເມື່ອໃດ ແລະຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າ ເຮັດ ເຊັ່ນນັ້ນຈາກທ່າທີຂອງຄວາມແຂງແກັ່ນ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຢ່າງເປີດອົກ ທ່ານຮູ້ດີ ສິ່ງຕ່າງໆກ່ຽວກັບພາກພື້ນດິນແມ່ນມີແນວໂນ້ມໃນທິດທາງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ” ທ່ານຄໍລິນ ແຄລ (Colin Kahl) ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ຮັບຜິດຊອບດ້ານນະໂຍບາຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໂດຍການສົນທະນາຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
“ເງື່ອນໄຂຫຼັກ” ສຳລັບການພິຈາລະນາເຊັ່ນນັ້ນ ຈະເປັນ “ການຟື້ນຟູຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຢູເຄຣນ” ອີງຕາມຫົວໜ້າສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແລະການປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂອເລັກຊີ ດານີລອຟ (Oleksiy Danilov).
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງລິນດາ ທອມມັສ-ກຣິນຟີລໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງ “ຄວາມແນ່ວແນ່!” ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໃນກີຢິບ ຄື ທ່ານເນຕ ແອແວນສ໌ (Nate Evans) ໂຄສົກຂອງຄະນະປະຕິງານສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງນາໆຊາດ ເພື່ອໃຫ້ຜົນກະທົບຈາກການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານຂອງໂລກ ໜ້ອຍທີສຸດ ແລະຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມແລະ ການກໍ່ຄວາມໂຮດຮ້າຍທາລຸນແກ່ປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ທຳນຽບຫ້າແຈ ໃນວັນອັງຄານໄດ້ຍ້ອງຍໍ ການໄປເຖິງຂອງລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດຊຸດໃໝ່ ໃນຢູເຄຣນ ເພື່ອປົກປ້ອງປະເທດນີ້ຕໍ່ການໂຈມຕີຈາກພວກລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ໂດຣນ ແລະເຮືອບິນລົບທີ່ມີຄົນຂັບ.