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ຢູ​ເຄ​ຣນ ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຊະ​ເລີຍ

  • ວີໂອເອ
ແຟ້ມ - ຊະ​ເລີຍ​ເສິກ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ຖືກແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ຖືກ​ຈັບ ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ຮູບ​​ຖ່າຍ​ຈາກ​ວີ​ດີ​ໂອ ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 16 ເມ​ສາ 2023. (Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War/Handout via Reuters)
ແຟ້ມ - ຊະ​ເລີຍ​ເສິກ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ຖືກແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ຖືກ​ຈັບ ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ຮູບ​​ຖ່າຍ​ຈາກ​ວີ​ດີ​ໂອ ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 16 ເມ​ສາ 2023. (Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War/Handout via Reuters)

ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຊະ​ເລີຍ​ເສິກ ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄູ່​ສົງ​ຄາມ​ທັງ​ສອງ ໃນ​ໄລ​ຍະຫຼາຍ​ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້.

ນັບ​ແຕ່​ຕົ້ນ​ຊຸມ​ເດືອນ​ຕົ້ນໆ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມ ລະ​ຫວ່າງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ ກີ​ຢິບ​ແລະ​ມົ​ສ​ກູ​ໄດ້ທຳ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຊະ​ເລີຍ​ ຫຼາຍໆ​ເທື່ອ ແຕ່​ຄວາມ​ຖີ່​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ ໃນ​ປີນີ້ ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຊະ​ເລີຍ​ເສິກເລີຍ ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

“ການ​ແລ​ກ​ປ່ຽນ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນຍ້ອນ​ຣັດ​ເຊຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ໃຫ້​ມັນ​ມີ” ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານດ​ມີ​ໂຕ​ຣ ລູບີແນັດ​ສ໌ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້.

“ຂໍ້​ລິ​ເລີ້ມ​ທັງ​ໝົດ ຄວາມ​ປະ​ສົງ​ແລະ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ມອບ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ເຮົາ​ກັບ​ຄືນ​ຈາກ​ການ​ຖືກ​ຈັບ ແມ່ນ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຕັມ​ໃຈ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ຕົນ​ກັບ​ຄືນ” ທ່ານ​ລູ​ບີ​ແນັດ​ສ໌​ກ່າວ​ຕື່ມ​ຜ່ານ​ທາງ​ເຕ​ເລກ​ຣາມ.

ນອກນັ້ນ ທ່ານ​ລູ​ບີ​ແນັດ​ສ໌ ​ຍັງ​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ຊະ​ເລີຍ​ເສິກ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ​ທີ່​ຖືກ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຈັບ​ໂຕ​ໄວ້ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຢາກ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຊະ​ເລີຍ ແຕ່ “ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຈາກ​ຝ່າຍ​ຣັດ​ເຊຍ​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ” ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ.

ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໂຈມ​ຕີ​ເຂດ​ໂດ​ແນັດ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ເມື່ອ​ຄືນ​ທີ່​ແລ້ວ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກັງ​ວົນ​ຕື່ມ​ຂຶ້ນກ່ຽວ​ກັບການ​ໂຈມ​ຕີເພີ້ມ ຂຶ້ນຂອງ​ຝ່າຍ​ຣັດ​ເຊຍ ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ພາບ​ຂອງ​ອາ​ກາດ​ດີ​ຂຶ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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