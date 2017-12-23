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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຢູເຄຣນ ສາມາດ ຊື້ອາວຸດຮ້າຍແຮງ ໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນຊາດ ຈາກ ສຫລ ໄດ້ແລ້ວ

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ກວດເບິ່ງເຮືອນຂອງລາວ ທີ່ຖືກທຳລາຍຍ້ອນການໂຈມຕີ ຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ ໂນໂລລູຮານສກີ (Novoluhanske) ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຍຶດຄອງ ໃນເທດຢູເຄຣນ.

ສະຫະລັດໄດ້​ອະນຸມັດ​ການ​ຂາຍ​ອາວຸດປ້ອງກັນທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ເຄຣນ ​ໃນການ​ທີ່
​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊ່ວຍ​ປະ​ເທດດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ສູ້ກັບພວກ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ​ທີ່ສະໜັບສະໜູນ​
ໂດຍຣັດ​ເຊຍ ຢູທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດນັ້ນ.

​ກະຊວງການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການສະບັບ​ນຶ່ງ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​
ນີ້​ວ່າ ການ​ຕັດສິນ​ໃຈທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍເຮັດ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄຣນ “ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ
​ເທດ​ທີ່​ມີສະມັດ​ຕະພາບ​ເພີ້ມຂຶ້ນ” ​ກໍແມ່ນ​ເພື່ອຮັກສາ “ຄວາມ​ພະຍາຍາມໃນ​ການໃຫ້
ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ແກ່​ຢູ​ເຄຣນສ້າງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນປະ​ເທດ​ໃນ​ໄລຍະ
​ຍາວເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ອະທິປະ​ໄຕ​ ​ແລະຄວາມ​ຊອບ​ທໍາ​ໃນ​ການ​ຮັກສາ​ດິນ​ແດນຂອງ​ຕົນ”
ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ເດີມ.

ຖະ​ແຫລ​ງການ​ສະບັບ​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງເວົ້າ​ເພີ້ມອີກ​ວ່າ “ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​
ແມ່ນມີ​ລັກສະນະ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ້ອງ​ກັນຕົວ​ໄດ້​ທັງນັ້ນ.”

ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ໂທລະພາບ ABC ທີ່​ໄດ້​ຖະ​ແຫລ​ງອອກ​ມາກ່ອນການປະກາດ ການ​ອະ
ນຸຍາດນີ້​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ “ມູນ​ຄ່າ​ຂອງ​ຊຸດອຸປະກອນ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ດ້ານ​ການປ້ອງ​ກັນປະ​ເທດ ​
ແມ່ນມີມູນ​ຄ່າ 47 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຊຶ່ງ​ລວມມີ​ການ​ຂາຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຍິງ​ຕ້ານ​ລົດ​ຖັງ 210 ລູກ
​ແລະເຄື່ອງຍິງລູກ​ສອນ​ໄຟ​ດັ່ງກ່າວນັ້ນ 35 ​ເຄື່ອງ.” ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ ​ບໍ່
​ໄດ້​ຢືນຢັນວ່າ ​ບັນດາ​ອາວຸດ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຮວມ​ຢູ່ໃນການສະໜອງອາວຸດ​ທີ່​ອະນຸຍາດ​
ໃຫ້​ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ​ຫລື​ບໍ່.

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຣັດເຊຍ ຈໍານວນນຶ່ງ ທີ່ປະຕິບັດການຄວບຄຸມ ຢູ່ສູນກາງຮ່ວມປະສານງານ (JCCC) ຍ່າງຢູ່ເມືອງໂຊລິດາ ປະເທດຢູເຄຣນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຣັດເຊຍ ຈໍານວນນຶ່ງ ທີ່ປະຕິບັດການຄວບຄຸມ ຢູ່ສູນກາງຮ່ວມປະສານງານ (JCCC) ຍ່າງຢູ່ເມືອງໂຊລິດາ ປະເທດຢູເຄຣນ.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສຳພັນໃຫ້ດີ ຂຶ້ນກັບ​ມົສ​ກູ ​ແຕ່​ຂໍ້​ຕົກລົງອັນ​ນີ້ ​ອາດຈະ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ຕໍ່​ແຜນການ​ດັ່ງກ່າວ​.

​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ການຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ເຣັກສ໌ ທີ​ລ​ເລີ​ສັນ ​ໄດ້​ເຕືອນຣັດ​ເຊຍ​ວ່າ ຄວາມເຄັ່ງ​ຕືງກ່ຽວ​ກັບ​ຢູ​ເຄຣນ​ເປັນອຸປະສັກ ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ອັນ​ນຶ່ງ ​ແລະ​ອັນ​ດຽວ ທີ່ກີດ​ຂວາງ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ອົບ​ອຸ່ນ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ.

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