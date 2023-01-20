ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 50 ກວ່າປະເທດ ຮວມທັງສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ຖານທັບອາກາດແຣມສໄຕນ໌ ຂອງສະຫະລັດ ໃນປະເທດເຢຍຣະມັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຊ່ວຍຢູເຄຣນຕ້ານຢັນການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍທີ່ດຳເນີນມາໄດ້ເກືອບນຶ່ງປີແລ້ວນັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ມີກຳນົດພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຊຶ່ງເປັນການພົບປະທີ່ມີມາເປັນລຳດັບເທື່ອຫຼ້າສຸດກັບພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ນັບແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ບ່ອນທີ່ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມຈະມີການປະກາດໂດຍປະເທດຕ່າງໆ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເຢຍຣະມັນ ແລະສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ຍອມສະໜອງລົດຖັງ ລຽວປາດ 2 ແລະ ເອ ບຣາມ ຕາມທີ່ຢູເຄຣນຮ້ອງຂໍເທື່ອ.
ທ່ານອອສຕິນເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຈະຮື້ຟື້ນຄືນອີກ ຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ການປ້ອງກັນໂຕໃນໄລຍະຍາວຂອງຢູເຄຣນ” ທີ່ກອງປະຊຸມແຣມສໄຕນ໌ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງອຸບປະກອນໃໝ່ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງແຕ່ປະການໃດ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ສິ່ງທີ່ຢູເຄຣນຕ້ອງການກໍແມ່ນການສະໜອງລົດຖັງທີ່ທັນສະໄໝ. ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທາງວີດີໂອໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຄາດວ່າຈະມີ “ການຕັດສິນໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງ” ແລະ “ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ ທີ່ສຳຄັນຈາກສະຫະລັດ.”
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຢູເຄຣນໄດ້ທຳການຮ້ອງຂໍຈາກພັນທະມິດຕາເວັນຕົກເພື່ອໃຫ້ສົ່ງລົດຖັງໄປຊ່ວຍກຳລັງຂອງທ່ານ ເອົາຊະນະຣັດເຊຍ ສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ກໍໄດ້ປະກາດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານໃນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 2 ພັນ 500 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ໃນນັ້ນ ບໍ່ມີລົດຖັງ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອາວຸດຮອບຫຼ້າສຸດນີ້ ແມ່ນຮວມທັງ ລົດຫຸ້ມເກາະສູ້ລົບ ແບຣັດລີ 59 ຄັນແລະລົດຫຸ້ມເກາະລຳລຽງພົນ ສໄຕຣເກີ 90 ຄັນ. ລົດຫຸ້ມເກາະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລູກສອນໄຟ 3 ຊະນິດດ້ວຍກັນ ປືນໃຫຍ່ແລະປືນຄົກ ຫຼາຍສິບພັນລູກ ແລະລະບົບຈະຫຼວດຄວາມແມ່ນຍຳສູງ HIMARS ແລະລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ອີກຈຳນວນນຶ່ງ.
ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຮອບໃໝ່ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຢູເຄຣນເພີ້ມຂຶ້ນເປັນທັງໝົດເກືອບ 27 ຕື້ໂດລານັບແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ຮຸກຮານເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ເມື່ອເກືອບນຶ່ງປີຜ່ານມາແລ້ວນັ້ນ.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ອອກໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນ ທ່ານດີມີໂຕຣ ຄູເລບາ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທ່ານໂອເລັກຊີ ເຣັສນີກັອບ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ 50 ປະເທດ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ກອງທັບຣັດເຊຍ “ມີຄວາມໄດ້ປຽບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນດ້ານກຳລັງພົນ ອາວຸດ ແລະອຸບປະກອນທາງທະຫານ.”