ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, 19 ມັງກອນ 2023
ໂລກ

ຢູເຄຣນ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ບັນດາປະເທດ ພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ສົ່ງລົດ​ຖັງໄປໃຫ້

  • ວີໂອເອ
ທະ​ຫານກອງລົດ​ຖັງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດຢືນ​ຢູ່​ໃກ້ກັບລົດ​ຖັງ Stryker ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ Vilseck ຂອງ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ, ວັນ​ທີ 9 ກຸມ​ພາ, 2022

ຢູ​ເຄຣນ ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ໃຫ້​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ພັນທະມິດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ສົ່ງ​ລົດ​ຖັງ​ໄປ​ຊ່ວຍກຳລັງທະ​ຫານ​ຢູ​ເຄຣນ ສູ້​ລົບ​ກັບທະ​ຫານຣັດ​ເຊຍ ທີ່ປະ​ເທດນັ້ນ​ກ່າວ​ວ່າ ມີ “ຄວາມ​ໄດ້​ປຽບດ້ານ​ປະລິມານຂອງ​ທະຫານ, ອາວຸດ ແລະ​ຍຸ​ດ​ໂທປະກອນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍນັ້ນ.”

​ຢູ່ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮ່ວມສະ​ບັບ​ນຶ່ງນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີ​ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ທ່ານ​ດີ​ມີ​ໂຕ​ຣ ກູ​ລີ​ບາ ​(Dmytro Kuleba) ແລະ ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ, ທ່ານ​ໂອ​ເລັກ​ຊີ ເຣ​ຊ​ນິກອ​ຟ (Oleksii Reznikov) ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອບ​ໃຈ​ຕໍ່ 50 ປະ​ເທດ​ ທີ່​ໄດ້​ຊ່ວຍເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງຢູເຄ​ຣນ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ.

​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍຕາມ, ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ອັນ​ຮີບ​ດ່ວນ​ອັນ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ຕ້ານ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ທີ່​ໄດ້​ເລີ່​ມຕົ້ນຂຶ້ນ ​ເກືອບ​ນຶ່ງ​ປີ​ກ່ອນ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ການ​ສະ ໜອງ​ລົດ​ຫຸ້ມ​ເກາະ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ​ແລະ​ເອົາຄວາມ​ສາມາດໃນ​ການ​ຍິງ​ໄດ້​ດີ​ຂຶ້ນ ​ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ຈັດ​ກົນ​ລະ​ວິ​ທີ ໂດຍ​ໃຊ້ລົດ​ຖັງ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກນັ້ນ ໄປໃຫ້​ທະຫານຢູ​ເຄ​ຣນ.

ທ່ານ​ດີ​ມີ​ໂຕ​ຣ ກູ​ລີ​ບາ ​ແລະ ທ່ານ​ເຣ​ຊ​ນິກອ​ຟ ​ໄດ້​ຊົມ​ເຊີຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອັງກິດ ​ທີ່​ສົ່ງ​ລົດ​ຖັງຊາ​ເລນ​ເຈີ (Challenger) 2 ​ໄປ​ໃຫ້​ຢູເຄ​ຣນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຮຽກຮ້ອງໃຫ້​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ລົດ​ຖັງລຽວ​ປາດ (Leopard) 2 ຂອງ​ເຢຍຣະ​ມັນ ສະໜອງ​ລົດ​ຖັງ​ນັ້ນ ​ແກ່​ກຳລັງທະ​ຫານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີເຫຼົ່າ​ນັ້ນກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ອາວຸດ ເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຈະ​ໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການປົກປ້ອງດິນ ແດນຂອງຢູເຄຣນ ໃນເຂດຊາຍແດນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຈາກສາກົນເທົ່າ​ນັ້ນ."

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດທ່ານ​ນຶ່ງ​ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ສຳ​ນັກ​ຂ່າວເອ​ພີ (AP) ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເຢຍ​ຣະມັນ​ທີ່​ກ່າວຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ​ສ໌ (Reuters) ​ເວົ້າວ່າ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ລົດ​ຖັງ​ລຽວ​ປາດ (Leopard) 2 ສົ່ງ​ໄປໃຫ້​ຢູເຄ​ຣນ​ ຖ້າສະ​ຫະ​ລັດ​ເຫັນ​ດີ ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ລົດ​ຖັງ​ເອແບ​ຣມ​ສ໌ (Abrams) ຂອງ​ຕົນໄປ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ໃນຖະ​ແຫຼງການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ມາຈາກ​ຢູ​ເຄຣນ ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ແມ່ນມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລັດຖະມົນຕີ​ກະ​ຊ​ວງປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ, ທ່ານລອຍ ອອ​ສ​ຕິນ (Lloyd Austin) ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ເຢຍຣະມັນເພື່ອ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະ​ຊວງປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ​ເຢຍຣະມັນ, ທ່ານບໍ​ຣິ​ສ ພິ​ສ​ໂຕ​ຣຽ​ສ (Boris Pistorius) ​ແລະ​ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ອື່ນ ກັບ​ກຸ່ມ​ຕິດ​ຕໍ່ກັ​ບ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄຣນ ທີ່​ນຳພາ​ໂດຍ​ສະຫະລັດ ​ເພື່ອ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງຢູ​ເຄຣນ.

ຄາດວ່າສະຫະລັດ ຈະປະກາດການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອຊຸດໃຫມ່ ທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 2 ຕື້ ໂດລາ ເຊິ່ງລວມມີລົດຫຸ້ມເກາະສ​ໄຕ​ເຄີ (Styker) ແຕ່ບໍ່ແມ່ນລົດຖັງເອ​ແບ​ຣມ​ສ໌ (Abrams).

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG