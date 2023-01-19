ຢູເຄຣນເວົ້າວ່າ ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກຕ້ອງເລັ່ງການນຳສົ່ງອາວຸດ ໃນຂະນະທີ່ກອງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຍິ່ງຂຶ້ນຈາກ ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ທີ່ທຳການບຸກລຸກ, ກ່ອນກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນຂອງກຸ່ມຕິດຕໍ່ການປ້ອງກັນ ຢູເຄຣນ ຂອງບັນດາພັນທະມິດອົງການ NATO ໃນເມືອງ ແຣມສໄຕນ໌, ປະເທດ ເຢຍຣະມັນ ໃນວັນສຸກນີ້.
ພົນລະເຮືອນຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນທີ່ຜ່ານມາຍ້ອນລູກສອນໄຟຂອງ ຣັດເຊຍ. ການໂຈມຕີໃສ່ຕຶກອາພາດເມັ້ນໃນເມືອງ ນິບໂປຣ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 44 ຄົນ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງ ນິບໂປຣ, ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ວ່າ ຣັດເຊຍ ແມ່ນກຳລັງກະກຽມການພະຍາຍາມຄັ້ງໃໝ່ເພື່ອຄອບງຳຄວາມທະເຍີທະຍານໃນສົງຄາມ, ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ລັກສະນະຂອງສົງຄາມຢູ່ແຖວໜ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງການຕັດສິນໃຈໃໝ່ໃນການສະໜອງອຸປະກອນການປ້ອງກັນ, ທັງໝົດນີ້ມີແຕ່ຈະເນັ້ນຢ້ຳວ່າມັນສຳຄັນ ຫຼາຍຊ່ຳໃດເພື່ອປະສານຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທຸກປະເທດສະມາຊິກ ຂອງພັນທະມິດເພື່ອປ້ອງກັນ ຢູເຄຣນ ແລະ ເສລີພາບ, ແລະ ເພື່ອເລັ່ງທຳການຕັດສິນໃຈ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ການປະຊຸມປົກກະຕິໃນຮູບແບບຂອງກອງປະຊຸມ ແຣມສໄຕນ໌ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດ. ພວກເຮົາຄາດວ່າຈະມີການຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນພື້ນຖານຈາກພັນທະມິດຂອງຄູ່ຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ, ໄດ້ຍົກຍ້ອງການປະກາດຂອງອັງກິດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສະໜອງລົດຖັງ Challenger 2 ຈຳນວນ 14 ຄັນໃຫ້ ກີຢິບ. ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຢ່າງແນ່ນອນ.”
ລົດຖັງ Challenger 2 ແມ່ນລົດຖັງຕໍ່ສູ້ຫຼັກຂອງ ອັງກິດ. ກອງລົດຖັງ 14 ຄັນດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງລວມມີປືນໃຫຍ່ AS90 ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຕົນເອງ, ລົດຫຸ້ມເກາະ Bulldog, ລູກປືນ, ລະບົບຍິງຈະຫຼວດນຳວິຖີຫຼາຍລູກ, ລະບົບປ້ອງກັນອາກາດ Starstreak ແລະ ລູກສອນໄຟປ້ອງກັນອາກາດໄລຍະປານກາງ.
ໂຄສົກວັງ ເຄຣັມລິນ ທ່ານ ດິມິທຣີ ເປສກອຟ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສະ ໜອງລົດຖັງຂອງ ອັງກິດ ໃຫ້ ຢູເຄຣນ. ທ່ານ ເປສກອຟ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ວ່າ “ປະຕິບັດການທະຫານພິເສດຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ, ລົດຖັງພວກນີ້..ຈະໄໝ້, ຄືກັບຄັນອື່ນໆ. ເປົ້າໝາຍຂອງປະຕິບັດການທະຫານພິເສດຈະບັນລຸຄວາມສຳເລັດ.”
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ອັງກິດ ທ່ານ ເບັນ ວອລເລສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ນີ້ແມ່ນໂຄງການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງອັງກິດ ກ່ຽວກັບ ອຳນາດໃນການຕໍ່ສູ້ ທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ຢູເຄຣນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້.