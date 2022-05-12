ໄອຍະການສູງສຸດຂອງຢູເຄຣນ ເປີດເຜີຍແຜນການ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ສຳລັບ ການດຳເນີນຄະດີອາດຊະຍາກຳສົງຄາມ ຄັ້ງທຳອິດຕໍ່ທະຫານຣັດເຊຍທີ່ຖືກຈັບ ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ການສູ້ລົບກັນໄດ້ແຜ່ລາມໄປຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ ແລະພາກ ໃຕ້ຂອງປະເທດ ແລະວັງເຄຣັມລິນໄດ້ເປີດໂອກາດທີ່ຈະເອົາແຈນຶ່ງ ຂອງ ປະ ເທດທີ່ຕົນຍຶດໄດ້ ໃນຕອນຕົ້ນນັ້ນ ເຂົ້າມາເປັນດິນແດນຂອງຕົນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ໄອຍະການໃຫຍ່, ທ່ານນາງອີຣີນາ ເວເນດິກຕັອຟວາ (Iryna Venediktova) ກ່າວວ່າ ຫ້ອງການຂອງທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວຫາສິບໂທ ວາດິນ ຊິສຊີມາຣິນ (Vadin Shyshimarin), ອາຍຸ 21 ປີ ໃນການສັງຫານພົນລະເຮືອນທີ່ບໍ່ມີ ອາວຸດ ອາຍຸ 62 ປີທີ່ຖືກຍິງຕາຍ ໃນຂະນະທີ່ຂີ່ລົດຖີບໄປ ໃນເດືອນກຸມພາ ຜ່ານມາ, ສີ່ມື້ຫລັງຈາກສົງຄາມໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ.
ທ້າວຊິສຊີມາຣິນ ທີ່ປະຈຳຢູ່ໃນຫນ່ວຍລົດຖັງ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຍິງຜ່ານປ່ອງ ຢ້ຽມລົດໃສ່ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນຢູ່ໃນບ້ານຈູພາກຄີບກາ (Chupakhivka) ທາງພາກ ຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອຂອງປະເທດ. ທ່ານນາງເວເນດິກຕັອຟວາກ່າວວ່າ ທະ ຫານຄົນນີ້ ອາດຖືກຕິດຄຸກໄດ້ນານເຖິງ 15 ປີ. ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ບອກວ່າ ການໄຕ່ສວນຄະດີຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນເມື່ອໃດ.
ຫ້ອງການຂອງທ່ານນາງເວເນດິກຕັອຟວາ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສືບສວນຄະດີອາດຊະຍາກຳສົງຄາມ ທີ່ຖືກກ່າວຫາຕໍ່ທະຫານຣັດເຊຍຫຼາຍກວ່າ 10,700 ຄະດີ ແລະໄດ້ລະບຸຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນ.
ຄວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ຖືກກ່າວຫາຫຼາຍຄັ້ງ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກກອງກຳລັງທະຫານຂອງມົສກູໄດ້ເລີກລົ້ມຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຍຶດເອົາກີຢິບ ແລະຖອນອອກຈາກການຍຶດຄອງຢູ່ອ້ອມຮອບນະຄອນຫຼວງແຫ່ງນັ້ນ ໂດຍໄດ້ເປີດໃຫ້ເຫັນຂຸມຝັງສົບໝູ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະຖະໜົນຫົນທາງ ແລະເດີ່ນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຊາກສົບ ໃນເມືອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນບູຊາ (Bucha). ພວກອາໄສຢູ່ເມືອງນັ້ນໄດ້ເລົ່າກ່ຽວກັບການສັງຫານ, ການຈູດເຜົາ, ການຂົ່ມຂືນ, ການທໍລະມານ ແລະການຕັດຫັ່ນສົບອອກເປັນຊິ້ນໆ ໃຫ້ຟັງ.
ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ຢາວໍສກີ (Volodymyr Yavorskyy) ຈາກສູນກາງເພື່ອເສ ລີພາບພົນລະເຮືອນ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຢູເຄຣນຈະຕິດຕາມການດຳເນີນຄະດີຂອງທ້າວຊິສຊີມາຣິນ (Shyshimarin) ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອເບິ່ງວ່າມັນມີຄວາມຍຸຕິທຳຫຼືບໍ່. ທ່ານກ່າວວ່າ "ມັນເປັນການຍາກຫຼາຍ ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ມາດຕະຖານແລະຄວາມທ່ຽງທຳໃນການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາ ມດຳເນີນໄປຢູ່."
ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດນັ້ນ ຢູເຄຣນໄດ້ປິດທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສຂອງຣັດເຊຍທີ່ເນັ່ງຜ່ານປະເທດຂ້າມໄປຫາບ້ານເຮືອນ ແລະອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ ໃນຢູໂຣບຕາ ເວັນຕົກ ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍອັນທໍາອິດນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມເລີ່ມຕົ້ນມາ ທີ່ກີຢິບໄດ້ ຂັດຂວາງການໄຫຼຂອງອາຍແກັສໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຊຶ່ງເປັນສິນຄ້າຂາອອກ ອັນນຶ່ງທີ່ນຳລາຍໄດ້ສູງມາໃຫ້ມົສກູ.