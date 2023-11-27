ກອງທັບຢູເຄຣນໄດ້ທຳລາຍໂດຣນໂຈມຕີ 8 ລຳໃນຈຳນວນທັງໝົດ 9 ລຳ ທີ່ ຣັດເຊຍສົ່ງມາໃນຊ່ວງຂ້າມຄືນ, ກອງທັບອາກາດກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້, ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ເປັນການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຣັດເຊຍ ໃນສົງຄາມ.
ບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືກ່ຽວກັບຈຸດທີ່ ໂດຣນ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ໂຈມຕີ.
ກີຢິບ ສັ່ນສະເທືອນ ໃນວັນເສົາ ໂດຍການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຣັດເຊຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຮຸກຮານຢູເຄຣນໃນເດືອນກຸມພາປີກາຍນີ້. ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງໂດຣນຊາເຮດທີ່ອອກແບບໂດຍອີຣ່ານ ຕົກ 74 ລຳຈາກຈຳນວນທັງໝົດ 75 ລຳ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ສົ່ງມາ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດເປັນເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງ.
ຫ້າຄົນ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍ, ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມການປະກາດໃນແອັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram ຂອງຜູ້ປົກຄອນນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ທ່ານວິທາລີ ກລິຈໂກ (Vitali Klitschko). ໂດຣນ 66 ລຳ ຖືກຍິງຕົກຢູ່ ເໜືອນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ, ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນ ກ່າວ. ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງກ່າວວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ ຂອງປະຊາຊົນ 17,000 ຄົນ ດັບ.
ຢູເຄຣນ ໄດ້ເຕືອນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຣັດເຊຍ ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນລະດູໜາວ, ຄືທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃນປີກາຍນີ້.