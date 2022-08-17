ລຸນຫຼັງການລະເບີດຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ສາງທະຫານໃນແຫຼມໄຄຣເມຍທີ່ຖືກຄອບຄອງໂດຍ ຣັດເຊຍ ນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ບອກປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະ ໃນພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງພາກໃຕ້ ຢູເຄຣນ “ໃຫ້ລະວັງຕົວຫຼາຍໆ” ແລະ ຫຼີກລ່ຽງເຂດທີ່ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ເກັບລູກປືນ ແລະ ອຸປະກອນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໃສຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານວ່າ “ເຫດຜົນສຳລັບການລະເບີດໃນເຂດແດນທີ່ຖືກຄອບຄອງດັ່ງກ່າວອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງ, ແຕກຕ່າງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຢ້ຳຄຳອະທິບາຍຂອງພວກເຂົ້າຄອບຄອງເອງວ່າ ເປັນຄວາມລົ້ມແຫຼວ. ແຕ່ທຸກຢ່າງແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄືກັນ: ຄືການທຳລາຍການສົ່ງກຳລັງບຳລຸງທະຫານ, ລູກປືນຂອງພວກເຂົາ, ທະຫານ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ, ກອງບັນຊາການຕ່າງໆຈະຊ່ວຍຊີວິດຂອງປະຊາຊົນພວກເຮົາໄວ້.”
ການລະເບີດໃນຂອບເຂດຂະໜາດໃຫຍ່ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສາງເກັບລູກປືນໃນບ້ານ ເມສໂກເຢ, ເຊິ່ງແມ່ນຄັ້ງທີສອງໃນນຶ່ງອາທິດທີ່ການລະເບີດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ດ່ານແນວໜ້າໃນດິນແດນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍຶດໃນປີ 2014.
ຣັດເຊຍ, ໂດຍປາສະຈາກການຊອກຫາຜູ້ປະທຳຜິດນັ້ນ, ໄດ້ເອີ້ນການລະເບີດຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ວ່າເປັນ “ການດຳເນີນການລອບທຳລາຍ.” ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນລຸນຫຼັງການໂຈມຕີຂອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາຢູ່ຖານທັບອາກາດ ຊາກີ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນລົບ ຣັດເຊຍ 9 ລຳ.
ຢູເຄຣນ ບໍ່ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບເຫດການຢູ່ບ້ານ ເມສໂກເຢ, ແຕ່ທີ່ປຶກສາປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ມີຄາຍໂລ ໂປໂດລຢັກ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ: “ແຫຼມໄຄຣເມຍ ທີ່ຖືກຄອບຄອງໂດຍ ຣັດເຊຍ ແມ່ນກ່ຽວກັບ ສາງເກັບເຄື່ອງ, ການລະເບີດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງເສຍຊີວິດສູງສຳລັບພວກບຸກລຸກ ແລະ ພວກໂຈນຂີ້ລັກ. ການປົດທະຫານແມ່ນກຳລັງດຳເນີການ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໄຟໄໝ້ຢູ່ສາງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂຮງໄຟຟ້າ, ສາຍໄຟຟ້າ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ແລະ ຕຶກອາພາດເມັ້ນບາງແຫ່ງ, ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ.
ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວບຄຸມແຫຼມ ໄຄຣເມຍ ແມ່ນຍັງດຸເດືອດ, ດ້ວຍ ມົສກູ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຢູເຄຣນ ຮັບຮູ້ມັນດັ່ງກັບພາກສ່ວນຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສົ່ງມັນຄືນໃຫ້ລັດຖະບານ ກີຢິບ ກ່ອນການເຈລະຈາສິ້ນສຸດສົງຄາມໃນທີ່ສຸດຈະສາມາດເຈລະຈາໄດ້.
ສາງທະຫານບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການລະເບີດນັ້ນ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງແຫຼມດັ່ງກ່າວ, ປະມານ 50 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກພາກພື້ນເຄີສັນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ຣັດເຊຍ ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ.