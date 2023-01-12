ສຽງປືນ ແລະສຽງນັນນອງຂອງລົດຫຸ້ມເກາະໄດ້ດັງກ້ອງໄປທົ່ວບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນທີ່ງຽບສະຫງົບຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນເບລາຣຸສ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງທະຫານຂອງກີຢິບ ຝຶກຊ້ອມເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ ການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ ໃນທົ່ວແນວໜ້າແຫ່ງໃໝ່ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters)
ຢູເຄຣນຢ້ານວ່າ ຣັດເຊຍ ອາດສາມາດເສີມກຳລັງທະຫານ ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງເບລາຣຸສ, ປະເທດພັນທະມິດຂອງຣັດເຊຍ ກ່ອນທີ່ຈະບຸກໂຈມຕີທາງຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຫຼືແມ່ນແຕ່ພະຍາຍາມບຸກໄປຮອດກີຢິບ ຄືດັ່ງທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ເຮັດໃນຕອນບຸກລຸກເຂົ້າໄປ ເມື່ອເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ.
ໂດຍການເປີດແນວໜ້າຢູ່ທາງພາກເໜືອຄືນໃໝ່, ຣັດເຊຍເຮັດໃຫ້ກຳລັງທະຫານຂອງ ກີຢິບທີ່ສຸມໃສ່ການສູ້ລົບເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກໃຕ້ ນັ້ນແຈກຈ່ານກັນອອກໄປ ຊຶ່ງບັງຄັບໃຫ້ຕ້ອງຫັນເອົາທະຫານເຄື່ອນໄປທາງທິດເໜືອ.
ພັນໂທ ໂຣແມນ ໂວລົສຊັກ ຂອງກອງພັນປ້ອງກັນດິນແດນທີ 104 ໄດ້ພະຍາຍາມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຢູ່ຂ້າງນອກ ຂອງການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ລັບ 3 ແຫ່ງ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອຂອງຢູເຄຣນ.
"ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມເຮັດ, ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາກໍກຽມພ້ອມສໍາລັບພວກເຂົາ ແລ້ວ. ພວກເຮົາໄດ້ກະກຽມ, ທຸກໆ ບ່ອນລ້ຽວ ແລະທຸກໆທາງແຍກໄດ້ຖືກຂຸດ. ມັນຈະມີການຕໍ່ຕ້ານຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກທຸກໆ ອາຄານ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ພວກທະຫານຈາກກອງດກຳລັງປ້ອງກັນດິນແດນຂອງທ່ານ ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນທະຫານບ້ານ ຫຼາຍຮ້ອຍກອງ ທີ່ລຸກຂຶ້ນ ເມື່ອບໍ່ດົນກ່ອນການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກຽມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃໝ່.
"ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດ ... ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າພວກເຂົາຢູ່ບ່ອນນີ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ້າວ ອາເທີ ໂຮຣອດນຶກ (Artur Horodniuk), ມືປືນກົນອາຍຸ 28 ປີ
ໂດຍຄາດໄວ້ວ່າ ຢູເຄຣນຈະປະເຊີນໜ້າກັບການໂຈມຕີແບບໃດ, ກອງທັບຂອງກີຢິບ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຝຶກຊ້ອມການລົບສົງຄາມຢູ່ໃນຕົວເມືອງ, ຍິງປືນໃຫຍ່, ຂັບລົດຫຸ້ມເກາະ ແລະປ່ອຍຕົວປະກັນ.
ໃນການຊ້ອມລົບອີກອັນນຶ່ງ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີຫິມະຕົກ, ທະຫານໄດ້ຝຶກການຈອບຍິງ ແລະທຳລາຍກຸ່ມລາດຕະເວນສອດແນມ, ເຊິ່ງເປັນການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງທຳອິດຂອງຣັດເຊຍມາຈາກເບລາຣຸສ ທີ່ມົສກູໄດ້ປະຖິ້ມ ໃນຕົ້ນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານໂວລົສຊັກ ກ່າວວ່າ ລະດູໜາວທີ່ໜາວເຢັນມາຮອດປັດຈຸບັນ ຈະຊ່ວຍໃນຄວາມພະຍາຍາມປ້ອງກັນປະເທດ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳສູງກວ່າປົກກະຕິ ແລະທະ ຫານຂອງທ່ານຫລາຍຄົນ ໄດ້ມີຄວາມສາມາດຕໍ່ສູ້ອັນແຂງຂັນ ຈາກການສູ້ລົບໃນປີກາຍນີ້.