ຢູເຄຣນ ພວມກະກຽມ ການໂຄສະນາຫາສຽງທາງການເມືອງ ຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນຂະນະທີ່
ນັກຕະຫຼົກທາງໂທລະພາບ ໄດ້ທຳການໂຄນະນາແຂ່ງກັບ ປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ຢູ່ໃນ
ຕຳແໜ່ງຄົນປັດຈຸບັນ ທີ່ຈະມີການລົງຄະແນນເລືອກຕັ້ງ ຮອບສອງ ທີ່ມີກຳນົດຈັດໃສ່
ວັນທີ 21 ເມສາ ນີ້.
ດັ່ງທີ່ໄດ້ມີຄາດຄະເນກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ວ່າ ທ່ານ Volodymyr Zelenskiy
ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແບບງ່າຍດາຍ ໃນຮອບທຳອິດ ທີ່ມີການປ່ອນບັດໃນວັນອາທິດ
ຜ່ານມາ ດ້ວຍຄະແນນປະມານ 30 ເປີເຊັນ. ທ່ານຕ້ອງການຄະແນນ ປະມານ
50 ເປີເຊັນເພື່ອໄດ້ຮັບການຊະນະແບບຂາດຮອຍ.
“ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວຂັ້ນທຳອິດ ທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,”
ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Zelenskiy ໄດ້ບອກກັບພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານແລະ
ສື່ມວນຊົນ ທີ່ໄປຮວມຕົວກັນໃນນະຄອນ Kyiv ໃນແລງວັນອາທິດຜ່ານມານີ້
ແລະທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສົນໃຈດອກວ່າ ແມ່ນຜູ້ໃດທີ່ລົງແຂ່ງຂັນນຳ
ໃນຮອບ 2 ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ຊາບແລ້ວວ່າ ຂ່າວປອມໆທັງຫຼາຍ
ທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກໄປນັ້ນ ອ້າງວ່າ ພວກເຮົາແມ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ
ໃດນຶ່ງກັບບາງຄົນ. ແຕ່ວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດ ຂໍ້ຕົກລົງ ກັບຜູ້ໃດເລີຍ. ພວກເຮົາ
ແມ່ນຄົນໜຸ່ມນ້ອຍ. ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເຫັນສິ່ງທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນໃນອະດີດ
ເຂົ້າໃນອະນາຄົດ ຂອງພວກເຮົາ, ໃນອະນາຄົດຂອງປະເທດພວກເຮົາ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ Petro Poroshenko ໄດ້ເຂົ້າຮອບ 2
ໄດ້ຮັບ 16 ເປີເຊັນ ຂອງຄະແນນສຽງທີ່ຖືກນັບແລ້ວ. ທ່ານ ແມ່ນຢູ່ໃນວາດທີ່ຖ່ອມຕົວ
ກ່ຽວກັບຜົນສະຫຼຸບຂອງການນັບຄະແນນສຽງ.
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມດີໃຈຢ່າງໃດເລີຍ. ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນໂສກເສົ້າຢ່າງໜັກ
ໃນການເຂົ້າໃຈເຖິງສັນຍານ ທີ່ສັງຄົມ ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດໃຫ້ແກ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຮັກສາ
ການໃນມື້ນີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Poroshenko ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານ Poroshenko ແມ່ນໄດ້ເປົ້າໝາຍໃສ່ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ໂດຍກ່າວຫາທ່ານ Zelen-
skiy ວ່າ ເປັນຫຸ່ນຂອງທ່ານ Ihor Kolomoysky ທີ່ລີ້ໄພຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນການ
ອ້າງທີ່ທ່ານ Zelenskiy ໄດ້ປະຕິເສດມາຢູ່ເລື້ອຍໆ. ທ່ານ Kolomoysky ແມ່ນເປັນ
ເຈົ້າໂທລະພາບ ຊ່ອງ 1+1 ທີ່ແຜ່ພາບທາງການເມືອງຂອງທ່ານ Zelenskiy ທີ່ມີຄວາມ
ໝາຍວ່າ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື Servant of the People.
ໃນສາມສັບປະດາຕໍ່ໜ້ານີ້ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ຈະເຫັນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ
ກວ່ານີ້ ນັ້ນຄືຄຳເຫັນຂອງ ນັກວິເຄາະການເມືອງ Anna Korbut ທີ່ສະຖາບັນນະໂຍ
ບາຍ Chatham House ທີ່ມີສຳນັກງານ ຢູ່ນະຄອນລອນດອນນັ້ນ.
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