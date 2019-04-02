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ຢູ​ເຄ​ຣນ ກະ​ກຽມ ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຮອບ​ສຸດ​ທ້າຍ ລະ​ຫວ່າງ ທ່ານ Zelenskiy ກັ​ບ​ທ່ານ Poroshenko ​

Ukraine Set for Brutal Final Campaigns in Zelenskiy-Poroshenko Runoff
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Ukraine Set for Brutal Final Campaigns in Zelenskiy-Poroshenko Runoff

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ຢູ​ເຄ​ຣນ ພວມ​ກະ​ກຽມ ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫ​າ​ສຽງທາງ​ການເມືອງ ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່ ໃນຂະ​ນ​ະ​ທີ່​
ນັກ​ຕະ​ຫຼົກທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ ໄດ້​ທຳ​ການ​ໂຄ​ນະ​ນາ​ແຂ່ງກັບ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຜູ້​ຢູ່​ໃນ
​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຄົນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນເລືອກ​ຕັ້ງ ​ຮອບ​ສອງ ທີ່ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈັດ​ໃສ່
ວັນ​ທີ 21 ເມ​ສາ ນີ້.

​ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ມີຄາດ​ຄະ​ເນ​ກັນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ທີ່​ວ່າ ທ່ານ Volodymyr Zelenskiy
ໄດ້​ຮັບ​ໄຊຊະ​ນະ​ແ​ບບ​ງ່າຍ​ດາຍ ໃນ​ຮອບ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ມີ​ການ​ປ່ອນ​ບັດໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​
ຜ່ານ​ມາ ​ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນປະ​ມານ 30 ເປີ​ເຊັນ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຄະ​ແນນ ປະ​ມານ
50 ເປີເຊັນເພື່ອ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊະ​ນະ​ແບບ​ຂາດ​ຮອຍ.

“ນີ້​ແມ່ນ​ບາດ​ກ້າວ​ຂັ້ນ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ຈະ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່ ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່,”
ນັ້​ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ Zelenskiy ​ໄດ້ບອກ​ກັບ​ພວກ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ທ່ານ​ແລະ​
ສື່​ມວນ​ຊົນ ທີ່ໄປ​ຮວມ​ຕົວ​ກັນໃນ​ນະ​ຄອນ Kyiv ໃນ​ແລງວັນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້
ແລະ​ທ່ານ​ຍັງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສົນ​ໃຈ​ດອກວ່າ ແມ່ນ​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ນຳ
​ໃນ​ຮອບ​ 2 ນີ້. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນໄດ້ບອກ​ໃຫ້ຊາບ​ແລ້ວ​ວ່າ ຂ່າວ​ປອມໆ​ທັງ​ຫຼາຍ
ທີ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ອອກ​ໄປ​ນັ້ນ ອ້າງວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​
ໃດ​ນຶ່ງກັບ​ບາງ​ຄົນ. ແຕ່​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ກັບ​ຜູ້​ໃດ​ເລີຍ. ພວກ​ເຮົາ​
ແມ່ນ​ຄົນ​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ເຫັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ມັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອະ​ດີດ
ເຂົ້າໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ​ໃນອະ​ນາ​ຄົດຂອງ​ປະ​ເທດ​ພວກ​ເຮົາ.”

ນັກສະແດງດາວຕະຫຼົກ ແລະຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Volodymyr Zelenskiy ໄດ້ສະແດງອອກຊຶ່ງໄຊຊະນະ ຫຼັງຈາກການປະກາດ ຂອງການລົງຄະແນນຮອບທຳອິດ ຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນສູນກາງໃຫຍ່ຫາສຽງຂອງທ່ານ ທີ່ນະຄອນ Kyiv, ຢູແຄຣນ, 31 ມີນາ 2019.
ນັກສະແດງດາວຕະຫຼົກ ແລະຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Volodymyr Zelenskiy ໄດ້ສະແດງອອກຊຶ່ງໄຊຊະນະ ຫຼັງຈາກການປະກາດ ຂອງການລົງຄະແນນຮອບທຳອິດ ຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນສູນກາງໃຫຍ່ຫາສຽງຂອງທ່ານ ທີ່ນະຄອນ Kyiv, ຢູແຄຣນ, 31 ມີນາ 2019.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຜູ້​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຄົນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ທ່ານ Petro Poroshenko ​ໄດ້ເຂົ້າ​ຮອບ​ 2
ໄດ້​ຮັບ 16 ເປີ​ເຊັນ ​ຂອງຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທີ່​ຖືກ​ນັບ​ແລ້ວ. ທ່ານ ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ວາດ​ທີ່​ຖ່ອມ​ຕົວ
ກ່ຽວ​ກັບຜົນ​ສະ​ຫຼຸບຂອງ​ການນັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ.

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ສຶກ​ເຖິງ​ຄວາມດີ​ໃຈ​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ​. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຢ່າງ​ໜັກ
ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ໃຈເຖິງ​ສັນ​ຍານ ທີ່​ສັ​ງຄົມ ໄດ້​ໃຫ້​ໂອ​ກາດໃ​ຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່​ ທີ່​ຮັກ​ສາ
​ການ​ໃນ​ມື້​ນີ້,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານ Poroshenko ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.

ທ່ານ Poroshenko ​ແ​ມ່ນ​ໄດ້​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໂດຍກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ Zelen-
skiy ວ່າ ເປັນ​ຫຸ່ນຂອງ​ທ່ານ Ihor Kolomoysky ທີ່​ລີ້ໄພ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງເປັນການ
​ອ້າງທີ່​ທ່ານ Zelenskiy ໄດ້ປະ​ຕິ​ເສດ​ມາ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ. ທ່ານ Kolomoysky ​ແມ່ນເປັນ
​ເຈົ້າ​ໂທ​ລະ​ພາບ ຊ່ອງ 1+1 ທີ່ແຜ່​ພາບ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ Zelenskiy ທີ່​ມີ​ຄວາມ
​ໝາຍ​ວ່າ ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫຼື Servant of the People.

ໃນ​ສາມ​ສັບ​ປະ​ດາ​ຕໍ່​ໜ້າ​ນີ້ ແມ່ນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ຈະ​ເຫັນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ
ກວ່າ​ນີ້ ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ ນັກ​ວິເຄາະ​ການ​ເມືອງ Anna Korbut ທີ່ສະ​ຖາ​ບັນນະ​ໂຍ​
ບາຍ Chatham House ທີ່​ມີສຳ​ນັກ​ງານ ຢູ່ນະ​ຄອນ​ລອນດອນ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຄົນປັດຈຸບັນຂອງຢູເຄຣນ ແລະເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເປັນ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Petro Poroshenko ໄດ້ກ່າວຄຳຖະແຫຼງການ ຫຼັງຈາກການປະກາດຂອງການລົງຄະແນນຮອບທຳອິດ ຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນສູນກາງໃຫຍ່ຫາສຽງຂອງທ່ານ ທີ່ນະຄອນ Kyiv, ຢູແຄຣນ, 31 ມີນາ 2019.
ປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຄົນປັດຈຸບັນຂອງຢູເຄຣນ ແລະເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເປັນ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Petro Poroshenko ໄດ້ກ່າວຄຳຖະແຫຼງການ ຫຼັງຈາກການປະກາດຂອງການລົງຄະແນນຮອບທຳອິດ ຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນສູນກາງໃຫຍ່ຫາສຽງຂອງທ່ານ ທີ່ນະຄອນ Kyiv, ຢູແຄຣນ, 31 ມີນາ 2019.

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