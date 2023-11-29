ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານດີມິໂທຣ ກູເລບາ (Dmytro Kuleba) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ເພີ່ມທະວີການຜະລິດດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກອງກຳລັງ ຂອງຢູເຄຣນ ມີສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ສໍາລັບຕໍ່ສູ້ກັບການຮຸກຮານຂອງລັດເຊຍ.
ໂດຍກ່າວຄໍາປາໄສ ກ່ອນການພົບປະກັບບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອົງການ NATO ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊີລສ໌, ທ່ານກູເລບາ ກ່າວວ່າ ມັນ “ບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະເຊື່ອວ່າ ປະເທດຕາເວັນຕົກຂາດຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທາງດ້ານການເມືອງ” ເພື່ອຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດ, ແຕ່ວ່າ ມີວຽກງານທາງດ້ານເຕັກນິກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ.
ທ່ານກູເລບາ ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມປອດໄພຂອງຢູເຄຣນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ໃນສົງຄາມ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງພາກພື້ນ ຢູໂຣບແອັດແລນຕິກ (EuroAtlantic) ທັງໝົດ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງຈະຢຸດພວກເຮົາໄດ້” ເນື່ອງຈາກ ຢູເຄຣນ ຍັງຄົງແນເປົ້າໝາຍໃສ່ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຕົນ.
ທ່ານກູເລບາ ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນການຕໍ່ໄປ ພວກເຮົາຕ້ອງສູ້ຕໍ່ໄປ, ຢູເຄຣນຈະບໍ່ຖອຍຫລັງ."