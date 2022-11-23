ອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳການບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງຮຽນສອນສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ນິກາຍອໍໂຕດັອກສ໌ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນປະຫວັດສາດຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ເພື່ອທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ “ກິດຈະກຳທີ່ຖືກສົງໄສວ່າ ເປັນບ່ອນສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍໂດຍອົງການສືບລັບຂອງ ຣັດເຊຍ.”
ການບຸກກວດຄົ້ນ ທີ່ບໍ່ປົກກະຕິເປັນຢ່າງສູງນັ້ນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນເມືອງ ເປເຊີສ໌ ລາວຣາ (Pechersk Lavra) ຂອງນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ມໍລະດົກໂລກຂອງອົງການ UNESCO, ຫຼັງຈາກພະສົງອົງນຶ່ງທີ່ນັ້ນ ໄດ້ເວົ້າທີ່ເປັນການສະໜັບສະໜູນ ຣັດເຊຍ, ທີ່ເປັນຜູ້ບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ໃນພິທີສູດມົນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການກວດຄົ້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກກະຕຸ້ນໂດຍຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດການປິດບັງ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງ ຣັດເຊຍ. ໂບດອໍໂຕດັອກສ໌ ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຢ່າງແຮງ, ໃນຂະນະທີ່ໂບດອໍໂຕດັອກສ໌ຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຕັດສາຍພົວພັນກັບສາຂາຂອງໂບດທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ມົສກູ.
ໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການສືບລັບ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ກວດຄົ້ນຕຶກຕ່າງໆສຳລັບອາວຸດທີ່ຖືກເຊື່ອງໄວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການສືບລັບທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້.
ໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ, ໂຄສົກວັງ ເຄຣັມລິນ ທ່ານ ດມິທຣີ ເປັສກອຟ ໄດ້ກ່າວຫາ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ກ່ຽວກັບ “ການເຮັດສົງຄາມ ກັບໂບດອໍໂຕດັອກສ໌ ຣັດເຊຍ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າການກວດຄົ້ນແມ່ນ “ການເຊື່ອມໂຍງອີກອັນນຶ່ງໃນຕ່ອງໂສ້ຂອງການກະທຳທີ່ດຸຮ້າຍພວກນີ້ຕໍ່ໂບດ ອໍໂຕດັອກສ໌ ຣັດເຊຍ.”
ພະສັງຄະລາດ ຄີຣິລ໌ ແຫ່ງ ມົສກູ, ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້າ ຂອງໂບດ ອໍໂຕດັອກສ໌ ຣັດເຊຍ ນັ້ນ, ໄດ້ອະທິບາຍການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ວ່າເປັນ “ຄວາມດີ້ນຮົນທີ່ເລື່ອນລອຍ” ລະຫວ່າງ ມົສກູ ກັບ ຕາເວັນຕົກ. ເພິ່ນໄດ້ກ່າວປະນາມການກວດຄົ້ນ ໃນນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເປັນ “ການກະທຳຂົ່ມຂູ່.”
ການກວດຄົ້ນຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການສູດມົນເມື່ອວັນທີ 12 ພະຈິກຢູ່ທີ່ໂບດ ເປເຊີສ໌ ລາວຣາ ບ່ອນທີ່ພະສົງອົງນຶ່ງ ຖືກຖ່າຍວິດີໂອເວົ້າ ກ່ຽວກັບ “ການຕື່ນຂຶ້ນມາ” ຂອງ ຣັດເຊຍ. ມີການຮ້ອງເພງ (Russian World) ເພື່ອຍົກຍ້ອງ ຣັດເຊຍ.