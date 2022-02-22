Ukraine Says Skies Safe as Some Airlines Suspend Flights 

ຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ມີປະມານ 10 ສາຍການບິນໄດ້ຢຸດເຊົາການບິນໄປປະເທດຢູເຄຣນ ທ່າມກາງການເຕືອນຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການໂຈມ ຕີຂອງກຳລັງຣັດເຊຍທີ່ເຕົ້າໂຮມກຳລັງຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນ ແຕ່ກໍຢືນຢັດວ່າເສັ້ນທາງສຳລັບເຮືອບິນແມ່ນຍິງເປີດຢູ່ ແລະການບິນໄປຍັງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກດັ່ງກ່າວ.
ສາຍການບິນລູຟທານຊາ ຂອງເຢຍຣະມັນ ກ່າວວ່າ ຖ້ຽວບິນໄປຍັງຢູເຄຣນໄດ້ຢຸດເຊົາ ເລີ້ມແຕ່ວັນຈັນວານນີ້ ຮ່ວມກັບສາຍການບິນ KLM ຊຶ່ງໄດ້ຢຸດເຊົາບິນໄປຢູເຄຣນແລ້ວນັ້ນ.
ສາຍການບິນ SAS ຂອງສແກນດີເນເວຍ ກໍໄດ້ໂຈະຖ້ຽວບິນປະຈຳອາທິດ ໃນຂະນະທີ່ສາຍການບິນແອຟຣັງ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຍົກເລີກຖ້ຽວບິນລະຫວ່າງປາຣີ ຫາກີຢິບ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອ “ເອົາມາດຕະການລະມັດລະວັງໄວ້.”
ລັດຖະມົນຕີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທ່ານໂອເລັກຊານເດີ ກູບຣາກັອບ ກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ການຍົກເລີກຖ້ຽວບິນໂດຍສາຍການບິນຕ່າງປະເທດຈຳນວນນຶ່ງ ໃນເວລານີ້ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ພວມຊຸດໂຊມລົງແລະບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການປ່ຽນແປງຢ່າງແທ້ຈິງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຖ້ຽວບິນ.”
ທ່ານບໍ່ໄດ້ບົ່ງຊື່ສາຍການບິນແລະກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອທົດແທນຖ້ຽວບິນທີ່ຍົກເລີກໄປນັ້ນ.”
ທ່ານກູບຣາກັອບ ກ່າວວ່າ ສາຍການບິນລະຫວ່າງປະເທດຂອງຢູເຄຣນ (UIA) ໄດ້ເລີ້ມຂາຍປີ້ແລ້ວແລະເພີ້ມຄວາມສາມາດຂອງເຮືອບິນ ໂດຍຕື່ມຖ້ຽວບິນແຕ່ກີຢິບໄປຫາມິວນິກສ໌ ແລະເຈນີວາ ຊຶ່ງສາຍການບິນລູຟທານຊາ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ນັ້ນ.
ສາຍການບິນ UIA ກ່າວວ່າ ຕົນຍິງມີເຮືອບິນ ທີ່ບິນຮັບສົ່ງຜູ້ໂດຍສານຢູ່ 13 ລຳ. ສາຍການບິນດັ່ງກ່າວ ມີເຮືອບິນທັງໝົດ 26 ລຳ ແຕ່ 9 ລຳໃນຈຳນວນນັ້ນ ໄດ້ບິນອອກຈາກປະເທດໃນອາທິດແລ້ວ ເພື່ອໄປເກັບຮັກສາໄວ້ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ແຫ່ງອື່ນໆໃນຢູໂຣບ ຮວມທັງ 7 ລຳ ເມື່ອວັນທີ 14 ກຸມພາພຽງມື້ດຽວ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງອົງການ Flightradar24.
ການບິນອອກໄປຕ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກສາຍການບິນຂອງຢູເຄຣນເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາໃນການຊື້ປະກັນໄພສຳລັບຖ້ຽວບິນຕ່າງໆຂອງຕົນໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍເຕົ້າໂຮມກຳລັງຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນຂອງຢູເຄຣນນັ້ນ.
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