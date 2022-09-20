ຜູ້ປະຕິບັດການດ້ານພະລັງງານນິວເຄລຍຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ລູກສອນໄຟຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ.
ອົງການ ເອເນີໂກອາຕອມ (Energoatom) ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ລູກສອນໄຟໄດ້ຕົກ 300 ແມັດຫ່າງຈາກໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ປິບເດັນນູເຄຣນ (Pivdennoukrainsk) ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຕົາປະຕິກອນຂອງມັນ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນ ເທເລແກຣມ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟວ່າ “ຣັດເຊຍ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ທົ່ວໂລກເກີດອັນຕະລາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງຢຸດມັນກ່ອນທີ່ມັນຈະຊ້າເກີນໄປ.”
ໂຮງໄຟຟ້າ ປິບເດັນນູເຄຣນ ແມ່ນໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງຂອງ ຢູເຄຣນ. ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຊາໂປຣິສເຊຍ, ທີ່ຖືກປິດນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນກັນຍານີ້ ລຸນຫຼັງການລະດົມຍິງທີ່ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກັນ.
ພ້ອມກັນນັ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຸ່ມ ແວກເນີ, ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດໜ່ວຍເສີມການທະຫານ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍຜູ້ມີອຳນາດຊາວ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຢັບເກນີ ປຣີໂກຊິນ (Yevgeny Prigozhin), ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເກນຄົນຮ້າຍ ທີ່ຖືກຕັດສິນໂທດ 1,500 ຄົນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼາຍຄົນໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຄົນນັ້ນ, ໃນການກ່າວໂດຍປະສົງບໍ່ອອກຊື່, ໄດ້ບອກບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລາຍງານວ່າ “ຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາໄດ້ລະບຸວ່າ ບໍລິສັດ ແວກເນີ ໄດ້ປະສົບກັບການສູນເສຍຢ່າງໜັກໃນ ຢູເຄຣນ, ໂດຍສະເພາະ ແລະ ຢ່າງບໍ່ໜ້າປະຫຼາດໃຈໃນພວກນັກລົບໄວໜຸ່ມ ແລະ ບໍ່ມີປະສົບການ.”
ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ກຸ່ມ ແວກເນີ, ໂດຍກ່າວຫາເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດການລັບຕາງໜ້າໃຫ້ວັງ ເຄຣັມລິນ.