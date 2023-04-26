ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າລູກສອນໄຟ ຣັດເຊຍ ລູກນຶ່ງໄດ້ຕົກຖືກຫໍພິພິດທະພັນໃນເມືອງ ຄູປຽນສ໌ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້, ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບອີກ 10 ຄົນ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ແມ່ນກຳລັງເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົາສາມາດເຮັດເພື່ອທຳລາຍປະຫວັດສາດຂອງ ຢູເຄຣນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກການໂຈມຕີເມືອງ ຄູປຽນສ໌ ວ່າ “ເປັນການສັງຫານປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ດ້ວຍວິທີທີ່ປ່າເຖື່ອນຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ພວກເຮົາບໍ່ມີສິດທີ່ຈະລືມ ກ່ຽວກັບ ມັນແມ່ນແຕ່ວິນາທີດຽວ. ພວກເຮົາຕ້ອງ ແລະ ຈະຕອບໂຕ້.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ “ຈະຖືກນຳຕົວມາລົງໂທດຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຈະບໍ່ມີຄວາມເມດຕາ.”
ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງ ຄູປຽນສ໌, ເຊິ່ງແມ່ນສູນກາງທາງລົດໄຟທີ່ສຳຄັນໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຢູເຄຣນ, ໃນລະຫວ່າງຕອນຕົ້ນໆຂອງການບຸກລຸກ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນ ຢູເຄຣນ ເມື່ອປີກາຍນີ້. ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຍາດມາຄືນ ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ.