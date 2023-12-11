ກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຈມຕີນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ດ້ວຍລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 8 ລູກ ເມື່ອຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ ໃນຄື້ນການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ຢູເຄຣນ.
ກອງທັບອາກາດ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟທັງໝົດ 8 ລູກຕົກ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ທ່ານ ວິຕາລີ ກລິດຈໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ 4 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທາງການແພດ ຫຼັງຈາກເສດຊາກຈາກນຶ່ງໃນລູກສອນໄຟທີ່ຖືກຍິງຕົກ ໄດ້ຕົກໃນເມືອງທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າເສດຊາກຂອງລູກສອນໄຟ ຖືກພົບເຫັນຢູ່ສາງແຫ່ງນຶ່ງ, ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ຈຸດເກີດເຫດ.
ກອງທັບ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ຍັງໄດ້ສົ່ງໂດຣນ 18 ລຳຈາກແຫຼມໄຄຣເມຍ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ຣັດເຊຍ ມາໂຈມຕີ, ແລະ ວ່າລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງມັນຕົກທັງໝົດ 18 ລຳຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ລັດຖະສະພາຮັບຮອງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມຕໍ່ ຢູເຄຣນ.