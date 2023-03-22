ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ຣັດເຊຍ ເມື່ອຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນເສຍຊີວິດໃນພາກພື້ນ ກີຢິບ.
ອົງການຮັບມືກັບເຫດສຸກເສີນລັດໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີນັ້ນແມ່ນຖືກສະຖານທີ່ໂຮງຮຽນໃນເມືອງ ຣິສຊີ (Rzhyshschiy), ປະມານ 60 ກິໂລແມັດທາງພາກໃຕ້ຂອງນະຄອນຫຼວງ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສະຖານທີ່ພັກຂອງນັກຮຽນສອງແຫ່ງ ແລະ ຕຶກການສຶກສາ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ ການໂຈມຕີເມື່ອຂ້າມຄືນຂອງ ຣັດເຊຍ ປະກອບມີ “ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຄາດຕະກອນຂອງ ອີຣ່ານ 20 ລຳ, ບວກກັບລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກແລະ ການລະດົມຍິງເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທຸກຄັ້ງບາງຄົນຈະພະຍາຍາມຟັງຄຳວ່າ “ສັນຕິພາບ” ໃນມົສກູ, ເຊິ່ງເປັນອີກຄຳສັ່ງນຶ່ງທີ່ຖືກບອກຢູ່ທີ່ນັ້ນສຳລັບການໂຈມຕີອາຊະຍາກຳຕ່າງໆ.”
ຜູ້ນຳ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າຄວາມສຳເລັດຂອງກອງກຳລັງຂອງທ່ານ “ຈະນຳເອົາສັນຕິພາບຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມສາມັກຄີທົ່ວໂລກ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການລົງໂທດທີ່ແນເປົ້າໃສ່ ຣັດເຊຍ.
ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ເຊເລັນສກີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ຍົກຍ້ອງແຜນການສັນຕິພາບ ທີ່ຖືກຮ່າງຂຶ້ນໂດຍ ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ຕ້ອນຮັບຜູ້ນຳ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ, ໃນຂະນະດຽວກັນໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຈຸດຢືນຂອງທ່ານວ່າ ຢູເຄຣນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມຕາເວັນຕົກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນບໍ່ຍິນດີທີ່ຈະພົວພັນໃນການເຈລະຈາສັນຕິພາບ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ມີແຕ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ເມື່ອ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຖອນກອງກຳລັງຂອງເຂົາເຈົ້າທັງໝົດອອກຈາກເຂດແດນຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຟູມີໂອະ ຄິຊິດະ ສຳລັບການເຈລະຈາໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນການສະແດງການສະໜັບສະໜູນຄັ້ງຫຼ້າສຸດຈາກຜູ້ນຳໂລກ ທີ່ທຳການຢຸດແວ່ໃນໄລຍະສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ຄິຊິດະ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ “ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຢູເຄຣນ ເພື່ອສະແດງຄວາມເດັດດ່ຽວທີ່ແຂງແກ່ນຂອງກຸ່ມ G-7 ໃນຖານະເປັນປະທານ ແລະ ໄດ້ເຫັນສະຖານະການດ້ວຍຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ. ໄດ້ທຳການປຶກສາຫາລືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກັບປະທານາທິບໍດີ ເຊເລັນສກີ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄັ້ງໃໝ່ທີ່ຈະນຳໜ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສະໜັບສະໜູນລະບຽບສາກົນທີ່ອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ.”